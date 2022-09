Warstila Exxx…Polzive!!! Oltre 12 mila persone in corteo a Trieste. Assente l’assessore alle attività produttive della regione.

E’ arrivato poco fa il corteo dei manifestanti in piazza Unità a Trieste per il clou della manifestazione in difesa dei lavoratori della ditta finlandese. Secondo la Questura vi sarebbero almeno 12mila persone. In testa al corteo e con le bandiere, Marco Relli, Alessandro Gavagnin e Antonio Rodà, segretari provinciali rispettivamente di Fiom-Cgil, Fim Cisl e Uilm, dietro di loro, con gli striscioni, i segretari nazionali. Tra i partecipanti anche il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga che ha dichiarato: “Qui sono presenti non solo una città e una regione, ma un Paese intero”. Tra i politici presenti il presidente del consiglio regionale Zanin, i consiglieri regionali Moretti, Cosolini, Slokar, Ghersinich, Giacomelli, Russo, Bolzonello, il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, di Monfalcone Cisint, di Duino Gabrovec e di Ronchi Benvenuto. I parlamentari Debora Serracchiani, Sabrina De Carlo, Sandra Savino,Tatjana Rojc, Walter Rizzetto. Per la Diocesi ci sono il vescovo Gianpaolo Crepaldi e il vicario don Ettore Malnati. Assente l’assessore regionale alle attività produttive Sergio Bini.