FriuliTossico Exxx…Polzive!!! Lignano in allerta per l’impianto siderurgico di San Giorgio, malumori in maggioranza. Martedì mozioni e interrogazioni in consiglio. Trema Torviscosa per l’idrogeno.

Malumori in maggioranza a Lignano a causa del progetto siderurgico di San Giorgio di Nogaro che gli esponenti di Progetto Fvg (sindaco Giorgi e assessore Bini) stanno sostenendo. All’ordine del giorno del consiglio comunale straordinario convocato martedì 6, sono state inserite le mozioni e le interrogazioni relativamente “… all’annunciata creazione di un sito siderurgico green in zona industriale Aussa-Corno nel comune di San Giorgio di Nogaro”. La mozione porta la firma dei consiglieri Fanotto, Marosa, Vignando e Zoccarato di “Pensieri Liberi e Civicamente”; l’interrogazione è presentata dalla consigliera Maria Cristina Clementi del gruppo “Obiettivo Lignano-Vivi Lignano”. I sospetti sull’impianto sono motivati dal fatto che, recentemente, il legale rappresentante della “Capan River Port” e “Marina San Andrea” (presidente Mario Andretta), ha presentato alla direzione centrale della regione Fvg un’istanza per il rilascio di una concessione demaniale della durata di 30 anni, dicesi 30 anni!! A chi serve una concessione demaniale sulla riva destra del fiume Corno lunga 400 metri? I residenti sono preoccupati e a Lignano gli albergatori ed operatori turistici temono un effetto “Servola”. Ma il nodo centrale è legato all’idrogeno. Come ampiamente dibattuto durante un consiglio comunale di San Giorgio di Nogaro del giugno scorso (mozione presentata dei consiglieri di centrodestra, Bertoldi, Tavian e Sartori), mancano risposte in merito alla ventilata ipotesi di costruire un complesso per la produzione di idrogeno verde a Torviscosa per far funzionare l’impianto di produzione di acciaio. Come verrà trasportato? passa coi treni in mezzo alle case di San Giorgio? Nel frattempo, prima che la centrale di produzione di idrogeno entri a pieno regime, i volumi di gas utilizzati saranno compatibili con l’attuale situazione della ZIAC? Durante il consiglio è stato affrontato il tema della logistica: Per i sangiorgini e i diportisti si tratta di uno stravolgimento ambientale di dimensioni vastissime: l’attuale strada principale SP80 a 4 corsie verrà chiusa al traffico nel tratto finale per permettere il collegamento diretto tra il complesso industriale che si intende proporre e la banchina portuale. La fine di uno dei patrimoni naturalistici più ricercati e immacolati di tutta Europa. Progetto Fvg di Bini-Giorgi non sente ragioni: anteporre gli interessi personali alla salute dei cittadini e alle attività turistiche di Grado, Marano e Lignano. A Torviscosa e San Giorgio i residenti in allarme: bomba sociale e deprezzamento del valore degli immobili.