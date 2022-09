GloryToRobertMiles Exxx…Polzive!!! A Fagagna l’omaggio al friulano più famoso al mondo: 40 milioni di copie di dischi vendute.

Al teatro Vittoria di Fagagna ieri sera è stato celebrato uno dei più grandi friulani che la storia di questa terra abbia mai conosciuto: Roberto Concina, in arte Robert Miles. Il suo nome è strettamente legato alla musica e al brano che lo ha reso famoso in tutto il mondo: Children. In pochi anni ha venduto oltre 40 milioni di copie, un numero impressionante. Un genio che ha innovato radicalmente le tendenze musicali dell’epoca (metà anni ’90). Il Friuli prudentemente peloso e conformista non si azzarda ad accogliere il compositore friulano fra i suoi figli. Nel Regno Unito i cantanti famosi ricevono le onorificenze di Member Of British Empire per loro servizi alla musica, in Friuli le onorificenze vanno al tiramisù o, al limite, a un fisarmonicista straniero. Per fortuna che a Fagagna, il paese natale di Roberto, un gruppo di amici ha costituito un comitato che non si arrende all’oblìo cui rischia di finire il genio friulano ed intende dare il giusto risalto a una figura di livello mondiale come quella del compositore. Il comune ha già intitolato una piazza a Roberto e ieri sera al teatro Vittoria si è svolta una straordinaria celebrazione del mito. Il Comitato aveva organizzato l’incontro con l’intento di far conoscere più da vicino l’uomo di Children. I suoi inizi, la sua storia.

Il Comitato è composto da Alessandro Ditta, padrino di Roberto, Albino Concina, il papà, Cesare Di Fant, Mauro Missana che ha condotto la serata, Alex Cecone e molti altri. Ospite speciale, la cantante Maria Nayler voce di “One and One”.