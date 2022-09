Fondazione Exxx…Polzive!!! Il ritorno di Paniccia alla Crt di Trieste. L’emerito presidente torna in sella.

Rispunta l’asse Giulio Camber-Massimo Paniccia nell’incastro per la presidenza della Fondazione Crt di Trieste. Da ieri sono scaduti i vertici del Cda guidato per due mandati consecutivi dall’avvocato Tiziana Benussi. A succedere all’uscente spunta il nome di Massimo Paniccia, già ai vertici dell’ente dal 2002 al 2018. La Fondazione svolge un ruolo chiave nella società: promuove lo sviluppo del territorio dando sostegno economico al settore assistenziale, culturale, turismo e sport. Ma soprattutto in campo sanitario la presenza della Fondazione é tangibile. Il presidente e i quattro consiglieri del cda sono nominati da un Consiglio generale composto da 14 membri: 3 sono scelti dalla Fondazione e gli altri 11 proposti dal Sindaco, Regione, curia, camera di commercio, Università e soprintendente. La quota del comune é storicamente, appannaggio di Forza Italia e precisamente nelle mani dell’ex senatore Giulio Camber. Per questo nuovo mandato, secondo Il Piccolo, le terne dovrebbero essere così definire: I forzisti locali hanno presentato due terne: Adalberto Donaggio, Alessia Favretto, Renzo Codarin, Marco Donda, Stefano Gropaiz e Lori Petronio. La Lega ha rinunciato alla terna comunale preferendo quella regionale e Fratelli d’Italia, per questioni legate alle regole di nomina, ha proposto Alberto Cappel, Alessandro De POL e Margherita Paglino. La regione avanzerà la proposta di Marianna Accerboni e la Camera di Commercio ha presentato l’elenco suddiviso per settori: Franco Rigutti, Patrizia Verde e Renato Guercio (commercio); Rita Rapotez, Claudio Tassan e Massimo Sanzin (artigianato); Stefano Crechici, Sabrina Strolego e Sonia Lussi (industria). La curiosità di questa probabile riconferma a Massimo Paniccia presidente é legata al fatto che si tratta di un “emerito”.