AutunnoSanitario Exxx…Polzive!!! A Gemona il Comitato in difesa dell’ospedale apre la campagna elettorale. Assenti consiglieri e assessori regionali. Siluro a Zilli e Riccardi. Non voteremo più coloro che ci hanno dimenticato.

Affollatissima partecipazione di cittadini ieri mattina al flash mob in difesa dell’ospedale di Gemona del Friuli. I promotori sono indignati nel vedere un ospedale di oltre 200 posti letto ridotto a un presidio e che non si conosce il suo destino. Sotto accusa “i potenti locali, territoriali, comunali…, gente che noi abbiamo votato e mandato a Trieste e a Roma, che però il giorno dopo essere stati eletti sono passati armi e bagagli col padrone di turno”. I numerosi partecipanti assicurano che il prossimo anno, per le regionali, terranno presente delle assenze di ieri. “Guardatevi attorno – osserva il promotore Polano – qui non c’è un consigliere regionale del territorio (sappiamo tutti chi sono), non c’è un assessore regionale (ovvio il riferimento a Zilli e Riccardi) che noi abbiamo votato proprio perchè faccia l’interesse del nostro territorio e del gemonese in particolare”. Nemmeno il sindaco e assessori si sono degnati di presentarsi alla manifestazione. Chi ha taroccato le promesse sull’ospedale in cambio di voti? Il gemonese rientra nella circoscrizione dell’Alto Friuli che esprime 3 consiglieri regionali. Nel 2013 la Lega, per dire, ottenne il 46,45%, mentre a Gemona raggiunse il 42%. L’assessora assente ieri, cui faceva riferimento il portavoce del comitato in difesa dell’ospedale, aveva ottenuto nella sola città di Gemona 1.231 preferenze.