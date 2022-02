War! La Russia ha dichiarato guerra all’Ucraina. Un lettore ammonisce: Siete disposti a morire per assecondare lo Zio Sam?

Nella notte tra mercoledì e giovedì l’esercito russo ha invaso l’Ucraina: diverse città sono sotto assedio ed esplosioni sono state segnalate anche nella capitale Kiev. Dopo settimane di crescenti tensioni, il presidente Russo Vladimir Putin ha annunciato l’attacco avvertendo che la reazione della Russia sarà «immediata» per «chiunque proverà a interferire». Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleb ha parlato di una «invasione su larga scala», perché non si sta limitando alle regioni controllate dai separatisti filorussi nell’est del Paese. In un discorso alla nazione, il presidente Ucraino Volodymyr Zelensky ha detto: «Ci difenderemo, e voi attaccando vedrete le nostre facce, non le nostre spalle». Al momento non ci sono notizie confermate sul numero di morti e feriti. Un lettore di “Leopost” sintetizza la questione: Gli europei riflettano bene su ciò che sta accadendo alle porte dell’Europa, la Russia non è la Yugoslavia di Milosevic, né, tantomeno, la Libia di Gheddafi.