PastiBollenti Exxx…Polzive!!! Bufera sul Consorzio Bonifica Friulano: Il consigliere-belvedere Giorgio Pasti beccato a ritirare a Palmanova un litrozzo di stupefacente per stupro

Martedì scorso presso la sede consortile di Udine si era riunita la deputazione amministrativa per le deliberazioni d’urgenza. Su 12 componenti (presidente Rosanna Clocchiatti, vice Giorgio Venier Romano e Daniele Macorig), 3 risultavano assenti fra i quali Giorgio Pasti da Palazzolo dello Stella. Il consigliere si trovava in carcere con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti della squadra mobile lo avevano beccato lunedì mentre ritirava a Palmanova un pacco a lui indirizzato contente un litrozzo di una sostanza riconducibile al Butyrolactone, meglio conosciuta come “Gbl” la droga dello stupro. Il consigliere, amante degli animali e titolare del bed & breakfast “Tenuta Regina” di Palazzolo, è stato immediatamente arrestato e condotto nel carcere di via Spalato a Udine. Quali erano le intenzioni del consigliere del Consorzio? Cosa voleva fare col Gbl mascherato da solvente? Chissà. Terrazza Belvedere? Secondo il suo avvocato difensore, Giorgio Pasti sarebbe stato tradito da un incauto acquisto giacché il componente chimico contenuto nel flacone viene comunemente utilizzato, negli atri paesi, come prodotto assolutamente legale. Gli agenti però hanno voluto indagare più a fondo e, dalla perquisizione dell’auto, sono spuntate varie fiale di Popper una sostanza molto diffusa negli ambienti degli sexy-shop, soprattutto inglesi. Il mix di popper e viagra è una combinazione comune tra chi usa queste droghe per aumentare le sensazioni di piacere e l’attività sessuale. Da ieri il consigliere del Consorzio è uscito dal carcere, il gip, considerata la sua attività lavorativa con la famiglia, ha disposto per lui solo la misura della permanenza domiciliare. Consorzio Porcello, Deputazione bollente.