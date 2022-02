LegaPigliatutto Exxx…Polzive!!! Il Carroccio mette le mani sul business dei rifiuti in Friuli. Dopo la Net, una donna alla guida di A&T2000

Fra qualche mese va in scadenza il prorogato Cda di A&T2000. Presidente Luciano Aita, vice presidente Gianpaolo Graberi e semplice consigliera Marilena Domini che voleva farsi eleggere presidente.

Si concretizza attraverso il goloso settore della raccolta dei rifiuti il quadro politico che Giorgetti ha dipinto a Roma domenica scorsa al congresso di Calenda. Il numero due della Lega è stato chiaro: avviare il dialogo con gli ex comunisti del PD per una stretta collaborazione anche dopo le elezioni. E in Friuli non perdono tempo; mettono subito in pratica la bozza.

Il terreno da concimare e quello delle partecipate nel settore ambiente dove gli utili volano come aquile. Il primo indizio è apparso qualche mese fa con la nomina rocambolesca di Luisa De Marco, consulente contabile con simpatie di sinistra fin dalle esperienze amministrative di Muzzana del Turgnano (sindaco), alla presidenza della Net. Il secondo indizio sta prendendo forma in queste settimane in virtù della scadenza a breve del Cda di A&T2000 il colosso friulano della raccolta e gestione integrata dei rifiuti che annovera ben 79 comuni di cui i 28 della Carnia; i comuni della Comunità della Collinare (a parte Buja); gran parte del Medio Friuli e un paio della provincia di Trieste. La Lega vuole mettere le mani sul business e non intende cedere come ha fatto 2 anni fa con Marilena Domini. Per questo motivo, Lorenzo Tosolini, responsabile regionale del partito di Fedriga per l’ambiente, sta caldeggiando e sostenendo la sistemazione alla presidenza di A&T 2000 di Patrizia Simeoni, docente universitaria e molto vicina ai salotti progressisti della “Gauche Friulana”. Un’apertura clamorosa che sta agitando il già turbolento pianeta della Lega per Salvini Premier del Fvg: Elettori e professionisti del Carroccio con valide esperienze e capacità intellettuali messi da parte per favorire figure che vantano simpatie tra gli ex comunisti. Che poi, in momenti come questi, rischiano di trasformarsi in un boomerag.