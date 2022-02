FriuliTossico Exxx…Polzive!!! Un’altra tegola sulla Kronospan: Il consigliere Chiaruttini interpella il sindaco sul traffico asfissiante nella zona industriale di San Vito. Col progetto Silva previsti oltre 150 camion l’ora.

Il presidente Marco Zaffino ha convocato per domani sera il consiglio comunale di San Vito al Tagliamento. Fra le interpellanze di rilievo vi è quella del consigliere Iacopo Chiaruttini, esponente di “Amo San Vito” che sosteneva Valerio Delle Fratte. L’oggetto è il seguente: “Velocità autoveicoli tratto viale Ponte Rosso-Strada Regionale 463”. Il rilievo del consigliere è puntualizzato dai disagi che, attualmente, alcuni residenti lamentano a causa dell’intenso traffico che si forma di fronte alle abitazioni private. Il grado d’invivibilità e pericolo per i sanvitesi è al limite del collasso e i residenti sono preoccupati per le conseguenze drammatiche che potrebbero determinarsi qualora dovesse andare in porto il progetto di ampliamento della Kronospan. Oltre alle ciminiere e la caldaia, l’impianto di produzione avrà bisogno di almeno 150 automezzi al giorno in transito che dovranno fornire la materia intossicante alla consorella della Kronospa: la Silva Srl.

Va ricordato che nell’area Casarsa-San Vito il problema della viabilità è già allarmante. Lo stesso consigliere regionale Tiziano Centis lo ha ribadito alcuni giorni fa: “I cittadini di Casarsa sono penalizzati da un’arteria che taglia in due il Paese e aspettano da anni di vedere risolti i gravi problemi di sicurezza, traffico e inquinamento ambientale e acustico, una situazione da bollino nero, un lungo serpentone di mezzi in entrambi i sensi di marcia”. Casarsa-San Vito peggio della terra dei fuochi. A dimostrazione che il rifiuto dell’ampliamento della Kronospan non è solo riconducibile al Comitato ABC, c’è il programma della Lista “Amo San Vito” del consigliere Chiaruttini che in campagna elettorale, nel mese di maggio, facevano distribuire un testo di questa natura: “I tanti sanvitesi che hanno firmato la petizione contro l’ampliamento hanno ben compreso quali siano i dubbi e le forti richieste di fronte a un impianto di tale portata. Come faranno – si chiedono gli esponenti di “Amo San Vito” (candidava sindaco Delle Fratte) a coniugare la tanto auspicata candidatura del nostro Tagliamento a Patrimonio Unesco e favorire contemporaneamente la costruzione di un camino di 40metri a 150 metri dal suo alveo?

San Vito tossica Regione malata.