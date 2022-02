LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Evaporato il Mojito: Crolla la Lega nei sondaggi. Scintille Fedriga-Dreosto. I vertici sbarellano ad AzzanoX, Cervignano e Tolmezzo. Mini vertice a Grado.

Orientamenti di voto che hanno fatto sobbalzare sulla sedia l’intero pianeta di “Lega per Salvini Premier” e che invece hanno messo il turbo al progetto friulano della Lista del Presidente.

Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni è in testa nel sondaggio letto lunedì sera da Enrico Mentana. Il partito della deputata romana è al 21,4%, esattamente come una settimana fa. A calare, invece, è il Partito Democratico di Enrico Letta, che perde lo 0,4% e il contatto con la vetta, scivolando al 20,7%. La Lega di Matteo Salvini, intanto, continua a crollare settimana dopo settimana: il Carroccio perde un altro 0,2% e scende al 16,8%. A quattro punti dal Pd e a cinque da Fratelli d’Italia. Per quanto possa valere, il resoconto numerico è allarmante e giunge, soprattutto in Friuli, dopo i casini sulle tessere tagliate, sull’assessore Asquini espulso; dopo l’incredibile scazzo fra Dreosto e Fedriga per come è stata gestita l’operazione Tolmezzo; dopo il disorientamento di Tarvisio, le divisioni ad Azzano X, Lignano, Codroipo e un mini vertice a Grado in cui si cerca di capire quale sia la funzione di un partito che si è fatto superare sull’isola anche da Forza Italia e che è rappresentato in giunta da un senatore-assessore che litiga col computer in video conferenza. Una traversata sui carboni ardenti. Si salva Monfalcone e s’irrigidisce Cervignano dove la candidatura di Balducci, spinta da un importante settore della Lega triestina, ha raggelato una parte significativa del civismo centrodestrista locale. Un vero peccato vista la debolezza del candidato del centrosinistra Zampar che potrà veleggiare verso la primazia di sindaco. Purtroppo questi son Salmi che non finiscono in gloria, anzi son De Profundis che raggiungono Udine e Udine vuol dire Fontanini. Ma il veleno sta sulla coda e la platea degli eletti nelle appetitose mangiatoie pubbliche è in ansia per via della fuoriserie che scenderà in campo nel 2023: La lista del Presidente. C’è il rischio, vedi Dipiazza, Tondo, Zaia, che diventi la vera protagonista delle regionali a discapito dei partiti, Lega compresa.