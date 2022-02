UdineFarWest Exxx…Polzive!!! Domani iniziano le prove orali per l’incarico fiduciario di Comandante della Polizia Locale. Sono 374 gli ammessi per 9 posti di agente. La commissione è composta da Del Longo, Dri e Rotolo.

Raffica di selezioni e concorsi in questo ultimo sorcio di stagione timbrato “Contado”. E spunta il giallo della “doppia fiducia” per la selezione pubblica finalizzata al conferimento dell’incarico dirigenziale a tempo determinato per guidare la Polizia Locale di Udine ora nelle mani di Eros Del Longo. Si tratta di un incarico di natura fiduciaria cui sarà il sindaco Fontanini a decidere in base alla luna e alle simpatie personali. Le inutili prove orali cui sono convocati i 16 aspiranti dirigenti sono fissate per domani mattina in sala Valle di Palazzo Morpurgo a Udine. La commissione giudicatrice che dovrà fornire i nominativi al sindaco è formata dalla presidente Francesca Finco, dall’esperto1 Walter Milocchi e dall’esperto2 Giangiacomo Martinuzzi con le funzioni di Segretario della Commissione. E’ stato necessario integrare altri due nomi giacchè i funzionari del Comune si erano scordati delle valutazioni per l’accertamento della conoscenza dei principali strumenti informatici (Antonio Scaramuzzi) e per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese (Eleanor Callanan). Fra il personale del comune di Udine è stata verificata l’impossibilità di individuare un esperto. In ogni caso il sindaco ha già deciso visto che per il concorso pubblico per esami per 9 posti di agente di polizia locale è già stata nominata la commissione che è composta da Eros Del Longo, che funge da presidente di commissione e dai due esperti che sono Giulio Dri e Daniela Rotolo. Basta fare due conti e si capisce perché Fontanini confermerà Del Longo. Le prime prove concorsuali dei 374 aspiranti agenti di polizia locale, inizieranno l’8 marzo e si concluderanno il 4 aprile in sala Aiace a Udine. Il presidente della commissione che dovrà valutare i candidati sarà il (comandante ipotecato) Eros Del Longo. Una curiosità. Fra i 374 ammessi, 4 sono “con riserva”, 2 dei quali per procedimento penale in corso e uno per condanna penale con il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione al casellario giudiziale.