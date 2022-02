SpineAlpine Exxx…Polzive!!! La Via Roma dell’anticipatore Walter Marcon: A Tolmezzo il CentroCivico sarà la sorpresa delle prossime elezioni. Ticket con De Martino.

Si parte dai corrispettivi. Nel 2019 la Lista “Cittadini al centro” del candidato sindaco Walter Marcon ha sfiorato il 12%. il capolista G.Riolino ha ottenuto oltre 200 preferenze, secondo miglior risultato dopo quello di Marco Craighero. Un esito al di sopra delle aspettative e che oggi viene valutato come progetto anticipatore del ribaltamento in atto nel quadro politico nazionale e locale.

Marcon analizza con serenità la situazione della conca. “Parto dalle ottime relazioni che ho mantenuto con l’ex sindaco Brollo e la vice De Martino. Si può ragionare su un progetto alternativo alle formazioni di centrodestra e centrosinistra che probabilmente scenderanno in campo alle prossime elezioni”. Per Marcon contano le persone che rappresentano la garanzia del successo elettorale: «Oltre a Brollo e De Martino – osserva Marcon – ho grande stima di Luigi Cacitti e dell’ex assessore Martini. Persone valide che, assieme a Riolino e il gruppo della Lista “Cittadini al Centro”, potrebbero, a vario titolo, concepire un progetto rivoluzionario, spurgato da simboli di partito, da applicare in Carnia e anticipatore in Friuli. In realtà nel 2019 l’unico simbolo presente era quello di Lega per Salvini Premier.

Le osservazioni puntuali di Marcon stridono col caos cui è precipitato il centrodestra alla spasmodica ricerca di un candidato dopo che Laura D’Orlando pare sia stata scaricata da Tondo e Bubisutti. Si vocifera di una candidatura isolata di Fratelli d’Italia di Marioantonio Zamolo ma pare più che altro un ballon d’essai, senza molta convinzione, oppure potrebbe essere giocata come test per le regionali del 2023. In quanto al centrosinistra, dopo lo strappo con Brollo, resta in piedi l’opzione Craighero, radicalmente depotenziato visto il ruolo di mandante assunto per favorire le dimissioni del sindaco.