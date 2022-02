CentroFriulano Exxx…Polzive!!! Isabella De Monte di Azione entra nel campo largo di Udine: Noi mai con Fontanini, valido il rettore De Toni.

Sulle ali del 1°Congresso di “Azione” in cui è stato incoronato Calenda segretario, la componente del direttivo nazionale Isabella De Monte ragiona sulla teoria dei “campi” applicata dal segretario durante i lavori del congresso e la trasporta nel cuore del Friuli. “Calenda ha fatto bene a incalzare il Pd, Italia Viva e una parte di Forza Italia sul pragmatismo. Il progetto è buono, non è il CentroCentro ma una prospettiva politico-amministrativa da strutturare in vista delle prossime scadenze elettorali”. Quello che a De Monte piacerebbe concepire in Friuli. Nello specifico la Responsabile Affari UE per il partito, condivide un’eventuale impegno dell’ex Rettore De Toni come candidato sindaco di Udine. A onor del vero l’ex europarlamentare offre anche alcuni elementi di chiarezza: “Noi di Azione non sosterremo mai Fontanini”. I giochi sono aperti e gli occhi sono puntati su Felice De Toni che domenica sera, dopo la partita fra Udinese-Lazio è stato notato all’uscita dello stadio con il federatore del nuovo campo largo friulano Alessandro Colautti.