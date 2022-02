PlinPlinGerolin Exxx…Polzive!!! Bufera sulla Cricca dei Veleni del Ponte Rosso: Il Vice ff di San Vito scoperchia lo scandalo del direttore del Consorzio.

E’ uno scandalo che mette in evidenza un sistema di affari e consorterie ristretto a pochi intimi. Un cerchio esclusivo composto da burattini, marionette e ducetti che si muove fra l’Austria, Tricesimo (Ud) e Casarsa (Pn).

Lo scorso anno i consiglieri comunali Gio Battista Scodeller e Giacomo Collarile (quest’ultimo attuale vice sindaco facente funzioni di sindaco di San Vito al Tagliamento), avevano presentato un’interrogazione al sindaco Di Bisceglie per avere risposte sulle capriole del direttore del Consorzio Ponte Rosso, Daniele Gerolin. Secondo il documento dei due interroganti, l’incarico di direttore del signor Gerolin, ruolo di dirigente nel consorzio fin dal 2013 e nelle grazie dell’allora presidente Mascherin dimessosi il 31-12-2021 e del Ducetto Agrusti, già arrestato a Roma nel ’94, non sarebbe mai stato ratificato dal Cda del Consorzio per evitare la clausola di incompatibilità con la carica di consigliere regionale (Gerolin ha svolto il ruolo di consigliere regionale fino al 2018). Quindi in totale conflitto con la carica di direttore al Consorzio

Per quali ragioni il dirigente senza laurea voleva evitare la ratifica del CDA? Secondo Scodeller e il vice sindaco facente funzioni di sindaco Giacomo Collarile, la risposta emerge spulciando fra i redditi dei consiglieri regionali Fvg dell’anno 2016. In quell’esercizio il direttore senza laurea è riuscito a tirare oltre 200mila euri grazie all’accumulo del compenso di dipendente del Consorzio Ponte Rosso con quella dell’indennità di consigliere regionale. Nel merito, la norma regionale è chiara: nel momento in cui un dipendente viene eletto in consiglio deve chiedere al proprio datore di lavoro l’aspettativa. Fatti due conti la Zipr avrebbe potuto risparmiare 1 milione e 300mila euri. Per quale motivo Mascherin, che ai tempi delle rapine era presidente del consorzio industriale Ponte Rosso, ha occultato il magheggio? A chi risponde il trio Di Bisceglie, Gerolin e Mascherin? Quest’ultimo tuttora presidente di Ambiente e Servizi e di Mtf? facile scoprirlo.

Purtroppo per le aziende insediate, il Ponte Rosso diventa sempre più un Ponte Rotto col pericolo di intossicare l’intera area della bassa pordenonese per via dei magheggi con gli austriaci della Kronospan e Silva.

Intanto all’orizzonte spunta un altro scandalo di livello planetario che coinvolge la pupilla dell’ex sindaco Di Bisceglie, colei che avrebbe dovuto ricevere il testimone dal sindaco uscente. Consorzio infetto, regione malata.