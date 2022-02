LignanoBaccano Exxx…Polzive!!! Petardi elettorali dal Mangart all’Adriatico. Le condizioni di Vico Meroi. Il ritorno di Renato Carlantoni. La clava referendum contro la Lega.

Fra il ministro Luciana Lamorgese e Salvini o la Lega, non corre buon sangue. La conferma di un’ulteriore incrinatura dei rapporti fra il leader leghista e la ministra è confermata in questa complicata fase d’incastro sulle date fra amministrative e referendum. Salvini teme che la ministra, per le ragioni oggettive della riforma sulla giustizia, rinvii a giugno la convocazione dei seggi referendari. Come ben sanno i radicali, questi sono i trucchi che il regime utilizza per colpire un avversario. E Salvini va su tutte le furie. Addirittura c’è chi ipotizza, per fare un dispetto alla Lega, di convocare le amministrative prima dei referendum. Tutto ciò non distrae i protagonisti delle immediate elezioni comunali in Friuli. Nel quadro generale, i passi avanti si sono registrati a Lignano e Tarvisio. Ai bordi dell’Adriatico, dopo i numerosi vertici della settimana scorsa, il centrodestra si è dato una breve pausa fino ai primi di marzo. Resta in piedi l’opzione Manuel Rodeano (in scadenza da Lisagest) opposta a quella di Vico Meroi che resta la punta di diamante della maggioranza uscente. La coalizione del centrodestra: Codromaz, Bezzan, Bosello, Teghil, Iermano, Sapienza e Falcone, ha illustrato il programma di massima alle civiche di “Io Amo Lignano” (Trabalza) e “Orizzonte Lignano” (La Placa). Nell’attesa di un riscontro, l’attuale maggioranza detta la linea sul futuro lignanese: Civicamente, Forza Lignano, Pensieri Liberi e Comunità Lignano, vorrebbe candidare Vico Meroi. Figura di alto livello che però ha posto delle condizioni molto selettive per dare la propria disponibilità, non ultima la presenza di uno o più simboli di partito accanto allo schema classico. In lingua friulana questo significa un’apertura verso il centrodestra. La saldatura del telaio deve fare i conti con lo spigolo Fanotto dato per certo in quota centrodestra ma che, per ottenere la copertura necessaria sulla candidatura nella lista del presidente o quella di incarico importante in regione, gli si chiede un suo diretto impegno alle condizioni gradite a Fedriga-Bini-Riccardi.

Se in riva all’Adriatico i marosi sono costanti, in Alto Friuli, precisamente a Tarvisio, i tempi della solida unitarietà del centrodestra, sembrano ormai tramontati. L’asse Mazzolini-Zanette è percossa dal ritorno dell’ex sindaco Renato Carlantoni. Un’intensa attività del consigliere della paritetica è registrata sul versante Fratelli d’Italia e alcuni civiche locali non propriamente di centrodestra. Si profila un derby elettorale in un clima incerto arroventato dai rimbalzi romani, da prove del grande centro e dalla data delle elezioni.