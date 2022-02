LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Giorgetti auspica un’alleanza con gli ex comunisti del PD: Modello Draghi anche dopo le elezioni politiche. Indignazione in Friuli: congressi subito.

Quella di ieri è stata una mattinata burrascosa per i leghisti friulani. La novità della giornata dei lavori del Congresso di Azione, il movimento politico fondato da Carlo Calenda, è stata l’apertura del numero due della Lega Giancarlo Giorgetti a una futura collaborazione con il Pd degli eredi di Occhetto. In aggiunta, per equilibrare al centro la sbilanciatura moscovita, assorbire il partito di Calenda. Il paravento dell’iniziativa è il modello applicato al governo Draghi. In sintesi, il sì a un governo Lega-Pd anche dopo le elezioni. Lo scenario tratteggiato da Giorgetti nel suo passaggio al congresso di Azione è quello di un nuovo governo di larghe intese che però rischia di compromettere definitivamente i rapporti con Giorgia Meloni, che venerdì alla direzione nazionale di Fdi è stata abbastanza chiara: «Vogliamo sapere se le larghe intese sono effettivamente una parentesi e se si esclude di riproporle nella prossima legislatura». A Nord Est gli iscritti leghisti sono in agitazione poiché mancano pochi mesi alle elezioni comunali che sono l’ultimo test prima delle regionali. L’uscita di Giorgetti ha mandato fuorigiri il pianeta LegaFVG. Sale l’indignazione e il nervosismo fra gli iscritti friulani che sbraitano: se è così spacco tutto! Altri chiedono immediatamente la convocazione dei congressi. I maligni non stentano a credere che Giorgetti si sia confrontato con Salvini prima di intervenire al congresso di Azione. Un gioco delle parti che prefigura una rivoluzione copernicana all’interno della Lega. I primi riscontri si avranno proprio alle amministrative, visto che in Sicilia lo sbrego tra Fratelli d’Italia e Forza Italia si è già consumato. Il CentroCentro sta maturando a forte velocità, via le scorie occhettiane e le elezioni friulane potrebbero riservare già le prime sorprese.