RememberTangentopoli Exxx…Polzive!!! L’Osservatorio Civico ricorda i protagonisti friulani dei saccheggi di 30anni fa. Raffaele Tito: La corruzione esiste ancora.

“La corruzione esiste ancora”. Lo ha rilevato Raffaele Tito , attuale capo della Procura di Pordenone e uno dei protagonisti del filone “Mani Pulite” in Friuli in un’intervista andata in onda il 17 febbraio scorso sul TgrFvg.

Per il magistrato pordenonese i fenomeni corruttivi, 30 anni dopo, impestano ancora il territorio. In merito all’anniversario della mafiosità partitocratica (17 febbraio 1992) è intervenuto il referente dell’Osservatorio Civico contro le illegalità del Friuli Venezia Giulia, Marino Visintini:

“Per non dimenticare la Tangentopoli friulana”. Scrive l’esponente del sodalizio:

“…A nche in Friuli esisteva, a fine anni ’80 e inizi anni ’90, un contesto di potere politico, economico che concretamente gestiva l’assegnazione degli appalti regionali, con la possibilità di effettuare un controllo prima, durante e dopo l’assegnazione , tramite l’indicazione del direttore dei lavori, venendo a creare una condizione di sudditanza da parte dell’imprenditore”. Visintini sostiene che allora funzionava un « sistema oliato dalle mazzette che andavano ai partiti di governo in proporzione alle quote elettorali: 3,5 per cento alla DC e 1,5 al Psi».

Si riporta una dichiarazione fatta da Annachiara Danieli, titolare della ditta Daneco , azienda leader nella costruzione di impianti di smaltimento dei rifiuti arrestata il 22 febbraio 1993 e sentita in seguito nel processo che vedeva coinvolti politici locali: “Ho dovuto pagare (80 milioni in lire, prelevati dal proprio conto personale) altrimenti non lavoravo in Friuli, riferito all’impianto di via Gonars in Udine”.

Secondo Marino Visintini, “L a Tangentopoli Friulana scoppiò prima di quella Milanese: nell’89 un sindaco venne condannato a sette mesi di carcere per interesse privato in atti d’ufficio (piano regolatore addomesticato), reato che subito dopo venne tolto dal codice penale dal parlamento dei partiti della prima repubblica e dunque in appello l’imputato venne prosciolto . Così si salvò, ad esempio, Michelangelo Agrusti dall’accusa di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio nella richiesta di una tangente di un miliardo di lire ad un imprenditore di Pordenone per la possibilità di costruire un impianto di smaltimento di rifiuti tossico, nocivi e radioattivi nella zona. Impianto per fortuna non realizzato”. Agrusti, come tutti sanno, venne arrestato nel ’94 a Roma.