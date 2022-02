AnnaBellanna Exxx…Polzive!!! La vice presidente di Confindustria si butta nell’alta moda e declina le offerte politiche: Non mi candiderò a Udine.

La vice presidente di Confidustria Udine Anna Mareschi Danieli ha alzato il sipario su “Cecilia” il nuovo negozio di alta moda per uomo e donna ricavato nel cuore di Udine. Via Paolo Sarpi. L’inaugurazione è avvenuta ieri alla presenza delle autorità locali: il consigliere comunale Michele Zanolla, l’assessore Giulia Manzan e del presidente di Federmoda Udine Alessandro Tollon. I soci della nuova attività commerciale sono 3, oltre a Mareschi Danieli, fanno parte Barbara Beltrame e Giulio Fedel. All’interno del negozio-laboratorio sono esposte le nuove collezioni firmate AMD ovvero Anna Mareschi Danieli che sono state presentate l’estate scorsa a Udine. Anche in questo caso l’influenza della meccanica negli esclusivi capi è presente: coté liquido e dinamico nelle forme e nei colori. A margine dell’inaugurazione la vice presidente ha ribadito più e più volte che un suo impegno politico (era stata tirata per la giacchetta per Udine) è da escludere.