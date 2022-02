AustriaTossica Exxx…Polzive!!! Calano i sospetti sul progetto Kronospan: La regione concede ulteriori proroghe agli squali. Tiziano Centis: La Kronospan non si adatta ad una zona come la nostra.

L’ossessione con cui i servitori dell’Austria seguono la vicenda Kronospan, comprese azioni legali da regime sudamericano, fanno capire quanto alta sia la tensione sul percorso amministrativo del progetto di avvelenare il Friuli. Quali interessi si nascondono dietro la maniacale pressione per l’ampliamento dell’azienda austriaca già rifiutato da un’intera comunità della Bassa Pordenonese? Sospetti. Nel frattempo si muove la politica regionale dove il consigliere regionale Tiziano Centis ha ottenuto la convocazione della IVa commissione per il 17 marzo prossimo. La presidente è Mara Piccin di Forza Italia, vice Lorenzo Tosolini. L’adunanza è stata fissata per discutere le ragioni della petizione sottoscritta da 5.728 cittadini e presentata in Regione nel settembre scorso. Secondo Centis: “Discuterne in Commissione, analizzando nei dettagli le richieste del comitato, sarà l’occasione per fare luce ancora una volta su un progetto che sta facendo discutere non solo a San Vito. Un impianto così impattante – conclude l’esponente dei Cittadini – non si adatta ad una zona come la nostra, dove la situazione di partenza delle polveri sottili è già ad alti livelli. Senza contare che c’è un asilo a poco più di un chilometro da dove dovrebbe sorgere l’impianto e che il centro abitato di San Vito è proprio a ridosso della zona”. Anche il consigliere regionale, al pari di Honsell, Zalukar, Moretuzzo, Sergo e Zanon, è contrario al progetto. Eppure i ducetti della Delizia, cui si aggiungono nuovi balilla, non sentono ragioni. Gl’interessi devono essere spaziali se anche sugli uffici regionali cala una fitta nebbia derivata da una comunicazione del dirigente Fabio Gabrielcic (indagato per la discarica di Mossa), che ha concesso ulteriori 15 giorni per nuove integrazioni. Proroghe sospette che fanno capire il grado di pericolo di un progetto destinato a trattare circa 600 mila tonnellate di rifiuti di legno all’anno i cui veleni saranno vomitati a pochi metri da una scuola materna e sui centri abitati della Bassa Pordenonese. A dire il vero, secondo il documento estratto dalla variante N°75 al piano regolatore del settembre 2020, fra gli obiettivi generali vi era quello di “disporre di ulteriori aree per ampliamenti della Zona Industriale Ponte Rosso e per zone da destinare agli impianti come inceneritore, trasformazione degli inerti…, che trovino nella zona industriale i necessari supporti infrastrutturali”. Come si vede, il termine che fa paura ai ducetti della Delizia (INCENERITORE) è ben esplicitato anche in atti pubblici. I piani attuativi di questa variante sono stati deliberati dall’esecutivo Di Bisceglie nell’agosto 2021 in pieno periodo elettorale. L’attuale giunta, guidata dal vice sindaco Collarile, ha avviato il processo di annullamento della delibera votata 6 mesi fa dai ducetti pordenonesi. Tornate in Austria, oppure tentate con Duino.