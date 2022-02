PorcaTroia Exxx…Polzive!!! Fissato per martedì l’interrogatorio a Belmonte il formidabile malatodifiga della Questura di Udine

L’interrogatorio al funzionario della Polizia della Questura di Udine è fissato per martedì prossimo a Bologna davanti al Gip del Tribunale. Giovanni Belmonte si trova agli arresti domiciliari per l’ipotesi di reato di prostituzione minorile. I fatti risalgono al 2018 e sarebbero stati compiuti a Bologna. La Procura locale contesta al funzionario “di aver concordato incontri con una ragazza minore di 18 anni per ottenere, dietro pagamento, prestazioni sessuali”. Una vicenda poco chiara sollevata dalle confessioni di alcune ragazze coinvolte nelle presunte relazioni con il dirigente della Questura di Udine. Secondo alcuni rimbalzi, nel domicilio di Udine di Belmonte sarebbero state trovate immagini pornografiche riferite, presumibilmente, a ragazze minorenni. Naturalmente la stima, al netto della passione per la porcella di Belmonte, resta intatta. I manigoldi di queste pagine collaborarono col dirigente nel 2016 sulla campagna per la sicurezza stradale nelle scuole. Nella foto lo si vede accanto a Fedriga nell’agosto del 2020 alla Cavarzerani di Udine.