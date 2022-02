CremlinoFriulano Exxx…Polzive!!! L’ombra di Mosca su Codroipo: Sabotare il modello Draghi-NewGeneration per le prossime amministrative. Primi test giovedì 24 febbraio e Venerdì 4 marzo

Le avvisaglie che l’embrione di una piattaforma amministrativa concepita sul modello Draghi a Codroipo potesse richiamare un notevole interesse nella comunità, è testimoniato dalla serie di incontri che formazioni di area sinistra-sinistra, centrosinistra e Pd hanno programmato in zona queste settimane. Il ribaltamento del quadro nazionale e la spaccatura del PD sulla scelta del voto referendario ha generato lo spaesamento dei moscoviti locali: No all’innovazione, sì alla restaurazione. Il ragionamento va inserito nella formidabile intuizione del Polo Civico di Comisso, Trevisan e Turcati che, prima di altri, avevano capito che lo spostamento a sinistra avrebbe provocato la marginalità politica del gruppo. Il consigliere Trevisan lo ha ribadito mercoledì scorso durante la riunione del sodalizio: Dobbiamo allargare la base politica… Tradotto in friulano: non escluse le opportunità che offre il modello Draghi nazionale. A sinistra le antenne si sono alzate e per questo motivo il Circolo Culturale “Il Quadrivio” di Graziano Pasqual organizza per giovedì 24 febbraio una tavola rotonda con l’ex rettore Alberto Felice De Toni e l’economista Graziano Lorenzon. Dietro il paravento del Circolo Culturale si muovono Mario Banelli, Giavedoni e Loris Asquini. L’incastro temporale dell’incontro è significativo e coincide con la fibrillazione che investe l’area della sinistra codroipese. In questo senso, e sempre con l’obiettivo di abortire sul nascere un progetto centrista arricchito da un patto tra forze moderate che comprenda anche la lista del Presidente, è fissato per venerdì 4 marzo un incontro pubblico organizzato dal Circolo del PD di Codroipo dal fumoso titolo: “Ascolto e Condivisione”. Argomento: la sanità pubblica. L’assemblea si terrà alle ore 18 in sala Abaco di Corte Italia. I relatori sono: il medico Enzo Beltrame, il già direttore di distretto sanitario aziendale Gianfranco Miglio e Maria Grazia Santoro consigliere regionale. Coordina Alberto Soramel già candidato sindaco 5 anni fa.