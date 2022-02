RosaRosae Exxx…Polzive!!! Il Consorzio acquedotto Friulano assume il dirigente amministrativo del buco da 90 milioni di euri dell’Aussa Corno.

Salvatore Benigno, uomo di ZaninMtf al Consorzio Acquedotto Friuli Centrale, ha assunto dal 1° febbraio scorso il dirigente Marco De Rosa. Sarà lui il nuovo direttore amministrativo.

In attesa di leggere le modalità di assunzione val la pena rimembrare che Marco De Rosa era già montato sulla ribalta delle cronache delle latrine friulane per via della più grande sprekopolis friulana compiuta nell’altro Consorzio, quello dell’Aussa Corno. Il dirigente ha ricoperto il ruolo di responsabile amministrativo dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2016 e si occupava dei diversi aspetti di gestione contabile, adempimenti fiscali, redazione Bilancio consuntivo, predisposizione del Piano Economico e Finanziario e reporting all’Organo Amministrativo. In quel periodo nell’ Aussa Corso si è celebrato uno degli esempi più vergognosi del letame friulano: Nel 2020 il passivo accumulato dal Consorzio ammontava a circa 90 milioni di euro, grazie alla vendita di alcuni beni sono stati ricavati circa dieci milioni di euro, la Regione ha versato agli istituti mutuatari 18 milioni di euro per l’escussione delle fidejussioni prestate dall’ente stessa, in qualità di garante. Nel 2020 i costi sostenuti per la procedura ammontavano a circa 4,5 milioni di euro. Il responsabile amministrativo, vista la mala parata, appena si è presentata la possibilità della fuga si è fatto assumere alla Fantoni di Osoppo (1/1/2017) come “supporto” al direttore amministrativo. Poi la discesa a Udine, viale Palmanova. Da Consorzio a Consorzio. I bidoni sono messi nel conto di Pantalone.