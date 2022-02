ManiPuliteBis Exxx…Polzive!!! La vendetta della Prima Repubblica Friulana: Castigare la libera informazione. Dopo la querela di Agrusti (archiviata da Pm e Gip) arrivano a Leopost le minacce di Saro.

La comunicazione che Ferruccio Saro, fondatore di “RegioneFutura”, stia istruendo la pratica per una querela contro Leopost, è giunta all’indirizzo di Radio Badile l’altro ieri. Con l’eleganza che lo contraddistingue, l’avvocato Nino Orlandi ha chiesto, in nome e per contro dei vertici del movimento, una rettifica ad un articolo pubblicato l’8 febbraio scorso e relativo a una riunione dei simpatizzanti del sodalizio convocata il giorno prima (vedi Leopost dell’8/2). Fra i partecipanti alla riunione è stato registrato l’intervento di un sostenitore che aveva tuonato contro le modalità di elezione del presidente di Confindustria Udine Gianpiero Benedetti. Nel suo florilegio l’oratore aveva elaborato un pensiero molto critico contro la giunta Fedriga (espresso dallo stesso Saro) ma soprattutto si chiedeva come mai un industriale del calibro di Germano Scarpa (presidente dello Yacht Club di Monfalcone) non fosse stato coinvolto nelle operazioni elettorali di Confindustria. Quella sera, attorno ai ruderi della Prima Repubblica Socialista Italia, germogliavano i fedeli antagonisti di Gianpiero Benedetti. E questo non si poteva far sapere. Dal canto nostro invece, la dialettica rientra nei canoni del libero pensiero illuminista che si nutre dei giganti Pannella-Bordin-Bandinelli. E infatti le reazioni della Prima Repubblica Socialista Italiana hanno confermato che la libertà di pensiero va punita. Un minuto dopo che il pezzo sulle vanità umane del movimento era stato pubblicato in pagina, la Prima Repubblica Socialista Italiana (Saro-manettaro) inveiva contro Leopost che si è trovato inaspettatamente investito da una valanga di insulti irripetibili. La Prima Repubblica Socialista Italiana, dopo aver perso l’intelletto, vomitava fiele contro Leopost come un tornado atlantico; sputava insulti e ingiurie in quantità industriale per un buon quarto d’ora.

E qui sorgono i dubbi: Per quale motivo un socialista della Prima Repubblica Italiana perde la tramontana per un pezzo che rivelava un semplice giudizio politico sui vertici di Confindustria Udine? Quali sono i timori del saltimbanco da Martignacco? Teme di non poter stare da una parte col ducetto Agrusti e dall’altra con Benedetti?

Al presidente Gianpiero Benedetti lo rammentiamo noi, manigoldi della rete, i due non sono uniti solo dai ricordi della Prima Repubblica, ora sono uniti anche nel castigo contro la libera informazione di Leopost. L’infaticabile avvocato della pagina, Rossana De Agostini, è stata informata.