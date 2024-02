WaltherPark Exxx…Polzive!!! I bolzanini della Sparkasse tirano dentro i friulani della Civibank in un’opera pericolante da 500 milioni di euri. Dove finiscono gli utili della Civibank?

Il dettaglio è stato pubblicato sul quotidiano l'”L’Adige” di ieri:

«Nonostante le difficoltà della holding Signa – e nonostante la ridda di notizie negative sull’ormai ex impero immobiliare di René Benko, che ormai si rincorrono quotidianamente sui principali giornali economici europei – il WaltherPark va avanti.

La conferma arriva da Alberto Naef, direttore generale di Volksbank, capofila del pool di cinque istituti bancari altoatesini e austriaci che stanno co-finanziando il progetto. Il pool è composto da due banche altoatesine (Volksbank e Sparkasse) e tre austriache (Bank für Tirol und Vorarlberg, Raiffeisenbank Niederösterreich e Hypo Vorarlberg).

Come chiarisce Naef, «per il finanziamento del WaltherPark, nel 2019 il pool ha deliberato un plafond massimo di 290 milioni di euro; poi sono scesi a 270. Si sono ridotti di 20 milioni per via di una parte dei contributi provinciali che venivano anticipati». L’esposizione del pool sale, non scende. Spiega Naef: «Attualmente l’esposizione è inferiore ai 200 milioni. Stiamo finanziando la costruzione man mano che procede». Le banche, prosegue, «si sono impegnate per 270 milioni a fronte di 160 milioni di equity messi dal gruppo Signa su WaltherPark Spa e a fronte di altre casse che genera il WaltherPark per arrivare a coprire i costi di costruzione». Che assommano a circa 500 milioni di euro. Indirettamente Naef conferma che le vendite hanno superato il 50%: «È la proprietà a fornire questi dati, che per noi sono rilevanti perché, più si vende, più questi acconti vanno per così dire a rimpinguare le casse per arrivare in fondo al progetto». Il pool ritiene di essere abbastanza tranquillo? Naef risponde con due distinguo. «Il crac della controllante è palese e lo è da qualche mese, non da ieri, ma in questo momento non ci tocca e non prevediamo che possa toccare il WaltherPark». Questo, spiega, intanto perché c’è di mezzo la legge fallimentare. «Non si tratta del crac della controllante, ma di “enne” crac; sono una serie di procedure singole. Il motivo è che la legge fallimentare, in Italia come pure in Austria e in Germania, è una legge di singola entità giuridica. Quindi al netto che la società fallisca, e in questo momento non è un fallimento, Signa Prime – che è la mamma del WaltherPark per interposta persona perché c’è la Bozen Immobilien Gmbh con sopra la Signa Prime e sopra ancorala Signa Holding – è in continuità aziendale, cioè non è un fallimento vero e proprio, liquidatorio. Al momento si tratta di procedure che in Italia – anche se ovviamente non sono del tutto uguali – chiameremmo concordati preventivi in continuità, anche se adesso c’è una nuova procedura e si chiamano in altro modo».

Si tratta di procedure che non prevedono il fallimento della società, «bensì prevedono che la società vada avanti, laddove vengano votate a maggioranza dai creditori. Deve esserci accordo sul piano concordatario». Al momento, dicono, «non vediamo una ricaduta sul Waltherpark da parte di tutto quello che succede a monte, anche perché le banche del pool ovviamente si sono tutelate, in quanto possiedono sia l’ipoteca sull’immobile costruendo sia sul terreno circostante, sia il pegno sulle azioni della società». Le garanzie del pool nostrano «sono verso il WaltherPark, che non è fallito». Il Park, dice Naef, «a questo punto va avanti. Ovviamente la sfida importante è di chiudere il 40% e oltre di vendite ancora da realizzare, in modo da ricevere degli acconti sufficienti per portare a compimento il progetto. Questa è la sfida che abbiamo di fronte a noi, in primis ovviamente la proprietà del WaltherPark e in secundis il pool di banche. E anche quel 50% e oltre che ha già comprato, che ha bisogno di avere un progetto completato. La sfida di tutti gli attori adesso è questa, premesso, appunto, che al momento siamo schermati dalle problematiche a monte riguardanti il gruppo Signa. Ma possiamo andare avanti, per il momento, con le nostre forze». Naef tiene anche a rimarcare che «per nessuno è positivo avere un mezzo immobile. Concretamente, oggi la soluzione meno dolorosa per tutti e sotto tutti i punti di vista è quella – possibile, realizzabile, se è vero che il 50% ha già comprato dimostrando che il Waltherpark ha un suo valore, una sua commerciabilità – è quella che ora si vada a convincere l’altro 50% che manca a comprare per andare avanti». Per quanto riguarda il mondo Signa, prosegue, «siamo con le antenne alte, ma dall’altro lato adesso il nostro focus è portare a compimento il programma. È la nostra missione ed è quello che è giusto, per il nostro pool ma anche per la comunità di Bolzano. Il tema di fondo è che, al di là delle iniziali fazioni pro o contro, in questo momento la cosa peggiore sarebbe fermarsi». Il Waltherpark, è stato comprato per circa 150 milioni. Solo il terreno vale così: siamo in centro a Bolzano, vicino al Duomo. «Da solo il terreno vale quello e le banche hanno l’ipoteca. In qualunque vendita dell’immobile – compreso il terreno – che venisse perseguita, i primi beneficiari dell’ipoteca di primo grado sarebbero le banche». Ma l’esposizione è ancora alta.