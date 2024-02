RegioneRibaltone Exxx…Polzive!!! Il centrodestra cambia in corsa le regole per le comunali. Terremoto politico in Consiglio Regionale Fvg. Siluri di Capozzi, Moretti, Putto e Moretuzzo. Dal Veneto: No al terzo mandato presidenti di regione.

Dal centrodestra fanno sapere che è solo una boutade. Nulla di certo solo spifferi usciti dal palazzo senza la titolarità dei proponenti. Ma tanto basta per scatenare un terremoto su tutta la dorsale carsica, alpina e prealpina. Il Piccolo ha pubblicato oggi un’indiscrezione in cui in maggioranza si starebbe lavorando a una serie di modifiche che riguardano i comuni di Monfalcone e Pordenone. Quelli interessati alla candidatura dei due sindaci. La proposta sarebbe quella di rinviare le elezioni dei due municipi per farle coincidere con le regionali del 2028 (ambedue scadono nel 2027). Il primo a sollevare il polverone è il consigliere regionale del “Patto” Marco Putto: «Apprendo che la Regione sta valutando l’ipotesi di allineare le scadenze elettorali dei Comuni a quelle regionali, istituendo un’unica tornata amministrativa con cadenza quinquennale che ricomprenda le elezioni dei sindaci dei Comuni e del presidente del Friuli Venezia Giulia. Da mesi, negli ambienti politici circola voce che la Maggioranza avanzi questa proposta con il mal celato fine di congelare l’attuale assetto politico a Pordenone e Monfalcone, due municipi governati dal Centrodestra, i cui primi cittadini saranno verosimilmente candidati alle elezioni europee di giugno e che, qualora eletti, si dovranno successivamente dimettere dalla loro attuale carica. Ritengo aberrante l’ipotesi di prolungare le scadenze elettorali nei Comuni per il solo tornaconto politico di chi governa. La scelta dei sindaci di competere ad altre cariche è legittima, tanto quanto quella dei cittadini di poter scegliere nel minor tempo possibile chi dovrà governare la propria città». Dal canto loro, i capigruppo del Pd, del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg e del gruppo Misto (M5s, Avs e Open Fvg) Diego Moretti, Massimo Moretuzzo e Rosaria Capozzi, si spingono oltre e ricorrono alla drammaticità della parola “golpe”. «Qualora fossero confermate le indiscrezioni riportate sulla stampa, ci troveremmo di fronte a un vero e proprio golpe, uno stravolgimento delle regole mai visto prima nella storia della nostra regione, verso una palese riduzione della democrazia. Se ciò fosse vero – continuano i tre capigruppo – allora ci troveremmo di fronte per prima cosa a una totale mancanza di rispetto del ruolo del Consiglio regionale, piegato alle volontà di qualche sindaco, mentre per altro verso si continuerebbe a fare norme ad personam a favore di qualcuno o contro qualcun altro, senza, peraltro, alcuna certezza sulla durata di un mandato amministrativo. L’auspicio, osservano i tre – è che si tratti di sole indiscrezioni che non si traducano in norme perché, a quel punto, si sovvertirebbero le regole che in questi 60 anni di democrazia hanno governato il Friuli Venezia Giulia. Nel 60. anniversario dello Statuto di autonomia sarebbe proprio una beffa, una pessima presa in giro». Intanto dal vicino Veneto sale la tensione sul terzo mandato ai presidenti di regione. La Lega vorrebbe mantenere la primazia con Zaia ma il forzista Tajani taglia corto: «Non è una questione che riguarda la Lega, è per la tutela della democrazia e garanzia di alternanza». Il coordinatore del Veneto di Fratelli d’Italia Luca De Carlo avverte: «Ci spetta la candidatura a presidente».