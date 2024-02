AlfredoVolontario Exxx…Polzive!!! Il direttore del Pronto Soccorso di San Daniele Barillari fa chiarezza sugli affidamenti delle guardie mediche: Rispettate le procedure del codice degli appalti. Le mie docenze sono tutte a titolo gratuito.

Un elemento di chiarezza. Lode al volontario Barillari che l’altro ieri è finito sulla pagina di “leopost” per via degli appalti ai Pronto Soccorso. Ci scrive e pubblichiamo:

«Egregio direttore responsabile Leopost, in merito al post pubblicato il 14 febbraio riguardante la gara per l’affidamento di incarichi relativi al pronto soccorso, premesso che le procedure sono normate dal codice degli appalti che definisce puntualmente ogni aspetto e l’azienda applica quanto previsto, specifico che le mie docenze sono tutte a titolo gratuito. Ringrazio per l’attenzione e l’occasione offerta per specificare quanto sopra».

Cordiali saluti

Alfredo Barillari.