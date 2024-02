DeToniRibaltoni Exxx…Polzive!!! Barillari asfalta l’assessore Gasparin: Ha tradito l’intero consiglio comunale. Nell’agosto scorso è stata commissionata una valutazione immobiliare sulla residenza “I Faggi”. Il Pd vuole scaricarlo.

Tutte le promesse, le giravolte lessicali, i ditini alzati, la spocchia esibita nelle sedute del consiglio comunale di Udine rispetto al tema della residenza “I Faggi” sono state polverizzate in un battibaleno dal capogruppo di Forza Italia Giovanni Barillari. Il consigliere è entrato in possesso di una determina della “Quiete” che riporta quanto i consiglieri di opposizione sospettano da tempo: A che titolo l’assessore Gasparin partecipava ai Cda dell’Azienda? quali sono gli interessi che coltiva l’assessore rispetto alla dismissione dell’immobile? Quali sono i suoi rapporti con la Sinloc di Padova (il presidente è pordenonese)? La risposta è giunta in questi giorni ed è contenuta in una determina firmata dal direttore dell’azienda stessa in cui si “affida allo Studio Tecnico geometra Cristiano Saccardo l’incarico professionale di redazione di un rapporto di valutazione immobiliare (perizia di stima) della parte di compendio aziendale sito in Udine – via Micesio, della Residenza alberghiera “I Faggi”, singolarmente considerata, di cui al foglio 37, particella 282 subalterno 3; dell’intero compendio aziendale come di seguito identificato: foglio 37 particella 282 subalterno 3 foglio 37 particella 282 subalterno 8; foglio 37 particella 282 subalterno 10″. L’incarico è remunerato verso corrispettivo di 3.350 € oltre I.VA.

Sul punto il capogruppo Barillari ritiene che il comportamento dell’assessore Gasparin sia «inaccettabile e ancor di più quello del sindaco Felice De Toni. Su una vicenda di massima importanza per la difesa della qualità della vita e dell’autonomia degli anziani soli della nostra città, sindaco e assessore hanno taciuto senza fare nulla. Chiediamo l’intervento della regione per risollevare Udine da una situazione non degna della sua vocazione sociale». La vicenda è gravissima, poiché assume i caratteri dell’inganno dove un assessore ha tradito la fiducia dei consiglieri e della sua stessa maggioranza. Inopportuna la sua presenza in giunta.