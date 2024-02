ManicomioElettorale Exxx…Polzive!!! Sulle norme elettorali il Friuli prende lezioni da Corleone. Il centrodestra vuole abbassare la soglia del ballottaggio per vincere al primo turno. Vestaglia si morde le mani. Capozzella (5Stelle): “Nessun rischio golpe sull’election day”.

Il tema scivolava sui taccuini da mesi e mesi, ora dagli annunci si passa ai fatti con alcune novità di assoluto rilievo. Fedriga ha convocato per lunedì pomeriggio un vertice di maggioranza esteso ai capigruppo per discutere le proposte di modifica della legge elettorale per i comuni: l’abbassamento della soglia al 40% per evitare il ballottaggio, bestia nera del centrodestra, e la proposta di allineare le scadenze dei municipi alle regionali del 2028. Ai sindaci al voto quest’anno verrebbe tolto un anno, mentre quelli in scadenza nel 2027 godrebbero di una proroga, da 5 a 6 anni. Riguardo al ballottaggio, una fissa soprattutto della Lega, per i Comuni con oltre 15.000 abitanti si propone l’abbassamento della soglia al 40% per l’investitura diretta senza una seconda chiamata alle urne, legge in vigore in Sicilia. Con queste modifiche Fontanini a Udine sarebbe stato eletto sindaco. Sul tavolo di lunedì scivolerà anche la bozza del terzo mandato ai sindaci tra i 5 e i 15 mila abitanti, come previsto dalla nuova legge nazionale. Più complicata l’elaborazione del terzo mandato per la presidenza della regione. Se a livello nazionale Fratelli d’Italia e Forza Italia sono decisamente contrari, Fedriga ritiene possibile che in Friuli si possa fare un’eccezione. Al Tg3Fvg ha detto: «Abbiamo potestà legislativa da questo punto di vista, ed esattamente come successo in passato, la maggioranza che determina il Consiglio regionale decide in modo unito». Ma Fedriga sa benissimo che le candidature per le regionali si decidono a Roma e non a Trieste. Sull’argomento dell’election day interviene il coordinatore provinciale di Pordenone dei 5Stelle Mauro Capozzella: «Favorevole a questa ipotesi sia per un notevole abbassamento dei costi che per un’omogeneità di programmazione amministrativa. Nessun golpe o legge ad hoc. Non scherziamo». Tiene a precisare l’ex consigliere regionale. Tecnicamente affinché le norme entrino in vigore per la tornata del prossimo 9 giugno il Consiglio Regionale dovrà approvarle entro il 9 aprile.