ColpaD’Alfredo Exxx…Polzive!!! Trema il mondo sanitario friulano: Sospette corsie preferenziali sulla gara per la guardia medica dei Pronto Soccorso. Cosa unisce il componente della commissione giudicatrice e Direttore dell’esecuzione del Contratto al presidente della Sogit di Grado? Appalto da 860 mila euri.

Burrasca sanitaria sull’Alfredo direttore del Pronto Soccorso di San Daniele e dipendente dell’Azienda Sanitaria Friuli Centrale. L’Alfredo in questione è Barillari al quale gli è stato affidato (a sua insaputa?) un ruolo di primaria importanza nella gara indetta dall’Azienda Sanitaria Friuli Centrale per l’affidamento dei Servizi di Guardia Medica nei Pronto Soccorso di Udine, San Daniele e Palmanova. Importi degli appalti, per 12 mesi e senza Iva, rispettivamente di 1.248.000 euri per Udine; 867.150 per San Daniele e 832.178 per Palmanova. Gli operatori economici partecipanti erano i seguenti: E-Health Srl; In Mensa Srl; MST Group Srl Società Benefit; Nefrocenter Scarl e Opera di Soccorso dell’Ordine di San Giovanni sezione di Grado. Curiosità lampante fra i direttori di esecuzione del contratto spunta proprio il nome di Alfredo Barillari scelto dal responsabile della struttura Ladi De Cet e “chirurgicamente” assegnato nel lotto 2 (San Daniele) e nel lotto 3 (Palmanova). Gli operatori economici che si sono aggiudicati gli appalti per il sevizio di Guardia Medica sono: MST Group Srl per Udine e Palmanova, e Opera di Soccorso dell’Ordine di San Giovanni sezione di Grado, per San Daniele del Friuli, importo 867 mila euri durata 12 mesi. E qui rispunta di nuovo il nome di Alfredo Barillari, quale componente della Commissione giudicatrice della documentazione tecnica della gara. In pratica l’organo che ha stabilito i punteggi e i criteri di valutazione degli operatori economici partecipanti. Mettendo insieme l’Opera di Soccorso di Grado (una “emanazione” della Sogit del presidente Gabrio Berto) che ha vinto a San Daniele e il componente della commissione Barillari affiora un sistema d’influenze molto stretto. Va detto che dell’Opera di Soccorso di Grado (di Grado…), vincitrice dell’appalto per il Pronto Soccorso di San Daniele, non è recuperabile un bilancio e nemmeno una visura, tutto è molto evanescente. A fronte di quali credenziali ha ottenuto un affidamento del valore di oltre 800 mila euri? Resta invece granitico, come si può notare nella foto, il rapporto fra Barillari, componente della commissione del bando per il servizio in questione e il presidente della Sogit di Grado Gabrio Berto. Quest’ultimo svolge un ruolo di primissimo piano nel sistema dei Pronto Soccorso e la sue derivazioni. E’ il coordinatore e direttore generale della “Medicare Italia Ovs” un organizzazione che ha uno spettro d’azione molto ampio soprattutto nel campo dell’attività formativa che vede come protagonista del settore il direttore Barillari, il che conferma l’intensa relazione fra i due. Una condizione che stride col nuovo codice degli appalti che all’articolo 7 recita: “Il dipendente (in questo caso Barillari) si astiene dal partecipare all’azione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti (…) oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituali, ovvero, di soggetti od organizzazioni (…) enti od associazioni anche non riconosciute, comitati (…). Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni convenienza“. Quali sarebbero queste “ragioni di convenienza?” Innazitutto quelle che conducono al grande affare dei corsi cui il Super Direttore Generale Gabrio Berto coordina con piglio manageriale. Per esempio la sua “Medicare Italia Odv” organizza il corso ITLS- Advanced per il 29-30 marzo prossimi. Costo 400 euri a testa. Fra i docenti è prevista la partecipazione di Alfredo Barillari. Tutto si tiene.