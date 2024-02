MangiatoiaFriuli Exxx…Polzive!!! Carnia e Canal del Ferro verso il rinnovo dei carrozzoni intermedi. Stasera si riunisce la Comunità della Valcanale. Accordo su Ivan Buzzi, sindaco di Pontebba, per la presidenza.

Renzo Zanette, presidente dell’assemblea della Comunità Montana del Canal del Ferro e della Valcanale, ha convocato per questa sera nella sede di Pontebba gli otto sindaci che rappresentano il territorio dell’ente intermedio. Sono, Ivan Buzzi, Sindaco di Pontebba; Giorgio Filaferro, Sindaco di Moggio Udinese; Fabrizio Fuccaro, Sindaco di Chiusaforte; Anna Micelli, Sindaca di Resia; Francesco Nesich, Sindaco di Resiutta; Simone Peruzzi, Sindaco di Dogna; Boris Preschern, Sindaco di Malborghetto Valbruna e, appunto, Renzo Zanette, Sindaco di Tarvisio. All’ordine del giorno rinnovo cariche e consiglio. Nei giorni scorsi è stato raggiunto l’accordo sul nome del futuro presidente che sostituirà l’uscente Fuccaro. In lizza c’erano 2 candidati: Ivan Buzzi (Pontebba) e Anna Micelli (Resia); la scelta è caduta sul sindaco di Pontebba uscito dal Pd ed ora indipendente. Secondo la norma regionale, riveduta dall’assessore Roberti nel 2021, al presidente spetta una mesata di 3.900 euri, mentre ai componenti del comitato esecutivo 1.180 euri. Il nuovo presidente sarà anche colui che dovrà interfacciare le deleghe con il ritorno dell’altro ente intermedio invocato dai professionisti della politica, ovvero le province. Redditi di cittadinanza all’insù per i trombati. Restando in tema di Comunità Montane da segnalare una discreta attività anche a Tolmezzo. Quest’anno si va al rinnovo cariche nella Comunità Montana della Carnia. Tuttavia, diversamente dai “cugini” del Canal del Ferro, in Carnia si sono presi alcuni mesi di attesa per via delle elezioni amministrative che interessano ben 19 comuni su 28 dell’assemblea. L’attuale presidente e sindaco di Ravascletto Ermes De Crignis, qualora non si trovasse una valida alternativa, non disdegnerebbe un secondo mandato.

Il comitato esecutivo uscente è composto, oltre che da De Crignis, dal vice Claudio Coradazzi e dai componenti: Daniele Ariis; Adelia Candotti; Coriglio Zanier; Lorena Paschini; Luigi Paglione e Roberto Vicentini.