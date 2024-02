DildinoSanValentino Exxx…Polzive!!! Con chi passerai San Valentino? Col vibratore, ovvio. Il primo giorno di Quaresima scombussola i piani di porcelle e porcelli ardenti. Per laici e cattolici astensione dai rapporti sessuali. Ieri sera gruppi di malati difiga friulani al Wellcum.

Una combinazione temporale inaspettata che incrocia il sacro cerimoniale dei quaranta giorni più intensi dei religiosi, con le turbe della festa pagana dedicata al rapimento della carne. Oggi è il primo giorno di Quaresima e il sesso viene guardato come se fosse cibo. Idealmente, non dovremmo mangiare nulla per quaranta giorni e quaranta notti. Spesso tuttavia, ci sono ampie concessioni (attendere il tramonto, ad esempio) nei monasteri, e per i laici generalmente si offre un digiuno più semplice. La tradizione di astenersi dai rapporti sessuali nel digiuno viene dall’incoraggiare le persone a prendere la Comunione più frequentemente durante la Quaresima. Pertanto quella di oggi è una festa di San Valentino molto complicata, si corre il rischio di andare in bianco ma i malati di figa non si sono persi d’animo e alcuni testimoni hanno confessato di aver notato una presenza più numerosa del solito nella zona del puttanescion austriaco. Se si consuma l’ultimo giorno di carnevale si può rispettare la tradizione del primo giorno di Quaresima. Poi, per stasera si vedrà. Per le puledre single invece c’è il fedelissimo dildo. E le novità non mancano. A partire dal gioco versatilissimo, raccomandato da “Palyboy”, che senz’altro piace molto a lei, e può essere utilizzato tanto in completa autonomia quanto in un momento di piacere condiviso con il proprio partner. La proposta di We-Vibe, portale iper-specializzato in vibratori, si chiama “Synch”, in offerta a 129 euri. E’ un sex toy dalla forma a pinza che si inserisce proprio dove deve essere inserito, e regala al contempo una vibrazione interna e clitoridea. La curiosità? si può comandare anche a distanza, via telecomando o via app dello smartphone. Con tutte le possibilità di gioco che vi state immaginando.