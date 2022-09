VoxVoxVoxFriuli Exxx…Polzive!!! Dopo l’ubriacatura d’olio i Patrioti tirano sù la cresta. E’ l’ora dei rimpasti in vista delle regionali: nel mirino Udine e Trieste.

All’inizio della prossima settimana si riuniranno i vertici di Fratelli d’Italia friulani per ragionare sul voto e su come articolare la campagna elettorale per le amministrative di Udine. Al tavolo sono invitati Rizzetto, Candotto, Vidoni, Pittioni e Valentini.

Le tesi che si confrontano dopo un esito elettorale che modifica i rapporti di forza all’interno di una coalizione sono diverse. Tutte politicamente valide. Nel caso Friulano, se nella bibliografia s’inserisse il capitolo “Elezioni Regionali 2023”, gli elementi porterebbero a rafforzare il testo in elaborazione negli studi di Fratelli d’Italia. Il caso di Udine è paradigmatico e, visto l’esempio di Trieste e Pordenone (Gorizia ha tenuto), si esplicita in questi termini. In comune a Udine Fratelli d’Italia ha ottenuto domenica scorsa il 26,38%; la Lega il 7,8; Forza Italia il 5,5. Secondo la tesi del sindaco “chi vota per eleggere il Parlamento non dà una valutazione alla maggioranza”, in casa Fratelli d’Italia invece, almeno a giudicare dai rimbalzi, ci sarebbe un deficit di compensazioni che, dopo il voto di domenica emerge in modo clamoroso. Vieppiù che la scadenza delle regionali gioca un ruolo decisivo. Quale valore aggiunto potrebbe portare a un candidato alle regionali il ruolo di assessore uscente rispetto a quello di semplice consigliere? Qui sta il punto. Pertanto non è da escludere che i vertici del partito che ha superato il 26% in città chiedano un rimpasto di giunta. La Lega con il 7,8% di domenica (dal 20% delle comunali) ingloba il sindaco e ben 4 assessori. Forza Italia, col 5 e mezzo per cento (10%), un presidente di consiglio e due assessori. I moderati di Tondo-Lupi, sotto l’un per cento, timbrano un assessore. Identità Civica non pervenuto per via del simbolo che non era presente alle politiche. La partita delle regionali è quella decisiva, per questo motivo la parola rimpasto è quella che rimbalza più frequentemente fra i corridoi del palazzo.

In realtà anche in comune a Trieste si stanno scaldando i motori. La neo deputata Nicole Matteoni non ha fretta di sbaraccare il suo ufficio per lasciare lo spazio al successore, sarà il partito a decidere. Va detto che l’incarico non è incompatibile. Tuttavia, sempre in chiave regionali, a Trieste non si esclude un rimpasto anche perché in lista d’attesa per il consiglio regionale spuntano i nomi di Michele Lobianco e di Elisa Lodi. Pertanto sarebbe meglio aspettare la prossima primavera. In attesa del futuro di Sandra Savino e la promessa che Berlusconi e Tajani le hanno fatto: un ruolo nel governo Meloni.