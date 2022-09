LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Salvini non si tocca. Al Federale di ieri Zaia, Fontana, Dreosto, Fedriga sulla stessa linea. Ma in Veneto, l’assessore Marcato chiede il congresso.

Come si vede in foto il clima del vertice “Federale” della Lega è sostanzialmente sereno. Fra i banchi in prima fila si notano Zaia, Salvini, Fedriga, Fontana e appena dietro Marco Dreosto. Secondo l’Ansa “C’è stata una discussione franca ma è emersa la tutela assoluta del segretario federale Matteo Salvini: hanno parlato tutti e nessuno lo ha messo in discussione”. I venti di guerra invece soffiano dal Veneto dove i due protagonisti della rivolta nella regione di Zaia sono l’Europarlamentare Da Re e l’assessore regionale Marcato. Ambedue chiedono le dimissioni di Salvini. L’assessore parla addirittura di “Cronaca di un disastro annunciato”. Ormai nella Lega le divisioni, almeno nelle due regioni, Lombardia e Veneto sono irreparabili. Per adesso in Friuli, a parte alcuni militanti, non ci sono grandi tensioni. Oppure se ci sono, vengono ben mascherate. Del resto, siamo a ridosso della grande battaglia per la poltrona dorata del consiglio regionale. E per alcuni la mesata è fondamentale per il bilancio familiare.

Com’è andata al federale? Ecco la sintesi: “La Lega potrà recuperare il consenso grazie ai risultati che otterrà nel governo di centrodestra – e Matteo Salvini avrà un ruolo fondamentale – ripartendo anche dall’ascolto del territorio e dalla valorizzazione dei tanti amministratori a partire dai governatori”.

È quanto è emerso nel federale della Lega, durato quasi 4 ore in via Bellerio a Milano, e che ha confermato piena fiducia a Salvini: oltre all’analisi del voto, è stata ribadita la necessità di continuare la stagione dei congressi per rinnovare tutte le cariche a cominciare dai segretari cittadini: quelli provinciali saranno celebrati entro dicembre e immediatamente a seguire si faranno i regionali. Al vertice hanno partecipato, tra gli altri, Giancarlo Giorgetti, i vicesegretari Andrea Crippa e Lorenzo Fontana, i capigruppo Riccardo Molinari, Massimiliano Romeo, Marco Zanni e i governatori Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga, Maurizio Fugatti, Luca Zaia.