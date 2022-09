Esselunga Exxx…Polzive!!! Dopo Salvini, nel mirino finisce Serracchiani. Moretton la fulmina: C’è da attendersi la sua nullificazione!

Il complesso delle “esse”. Sul patibolo i due grandi sconfitti delle ultime elezioni: Salvini e Serracchiani. Su Salvini s’è detto tutto, e oggi, dopo i militanti, viene registrato il commento dell’ex segretario Maroni che, insieme al suo amico Fontanini, chiede una revisione dei vertici del partito.

Sulle acrobazie politiche compiute da Serracchiani nella sua fulminea carriera e in questa campagna elettorale, si fa vivo, dal suo osservatorio in mezzo al Mediterraneo, Gianfranco Moretton che, della presidente Debora non conserva certo un buon ricordo. Ma a dare man forte all’ex assessore regionale ci pensa anche Libero che strapazza la deputata per via del suo taglio di capelli esibito a Porta Porta. Scrive il quotidiano: “A quanto pare l’acconciatura scelta dalla dem ha fatto parecchio discutere e ha acceso (e non poco) il dibattito sui social: “Siamo sopravvissuti ai capelli della Serracchiani di ieri sera. Siamo pronti a tutto”. La ramanzina di Moretton trae spunto dal voto (4) che la deputata si è data ieri sera a Porta Porta:

“Dopo tredici anni, avendo a suo tempo distribuite insufficienze ai dirigenti del Pd nazionale di allora, oggi tuona contro se stessa. Credo si sia assegnato un quattro. È stata di manica larga. La stragrande maggioranza degli elettori sa, che il voto dovrebbe essere più basso. C’è da attendersi una sua totale nullificazione. Cioè, una scomparsa dai mezzi televisivi, dai giornali, da ogni canale informativo. Lei ha esattamente dimostrato d’essere contro tendenza. Per solito, chi sta all’opposizione ha il vantaggio di raccogliere più consensi. In Friuli Venezia Giulia il Pd recita quella parte. Ci si attendeva che lei e il Pd potessero fare incetta di voti. Invece, prende meno di quanto il suo partito abbia raccolto a livello nazionale”. I commenti alla ramanzina di Moretton sono impietosi:

“La Mantide Serracchiani, fino ad ora ha mangiato i Segretari, ora si mangerà il partiti”.

“Condivido l’analisi, aggiungo se posso, la mancanza di un progetto politico spendibile in campagna elettorale da parte della dirigenza del PD e la sua candidatura in una regione che “Ringrazia e non dimentica” hanno portato al deludente risultato elettorale….voto: 2” .

“Gianfranco tu dov’eri quando la Serracchiani faceva macelli? E perché? Scaricare le colpe sugli altri è un vecchio giochetto. Visti i commenti funziona. Eccome se funziona. Se poi vale che Fdl faceva opposizione in Fvg allora vale proprio tutto. Un abbraccio Gianfranco. E chiedo venia a chi mi conosce: una mezza difesa d’ufficio alla debba mai mi sarei aspettata di farla ma così va il mondo. Aspettando un che a sinistra si muova qualcosa…”.

Replica di Moretton: ti rammento che sono uscito dal pd più di undici anni fa. Quindi, nessuno scarica barile da parte mia ma solo constatazione del disastro provocato da costei”. E infine: “Scusi (…) posso scrivere che di sicuro non aspettavo la ben accetta opinione del signor Moretton per provare disgusto per questa traditrice opportunista?”.