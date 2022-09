CampoLargoDreamin Exxx…Polzive!!! L’ipotesi di ampia coalizione allarma il CentroDestra. A Udine il sogno campo largo volerebbe al 53%. Il voto nelle città.

Ieri sera, dopo l’ubriacatura di olio di ricino, alcuni amministratori di livello analizzavano il voto delle politiche tarato sui capoluoghi di provincia. Il ragionamento partiva dai risultati del Senato visto che da quest’anno, votavano anche i 18enni. Prendendo a prestito il Friuli e come standard le città di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste emerge un dato clamoroso relativamente al cosidetto “Campo Largo” che Letta non è riuscito a costruire. Partendo da Udine, e considerando che il centrodestra al completo ha ottenuto (sempre Senato politiche) il 39,95%, qualora fosse stato concepito il cosidetto “Campo largo”, e senza nulla togliere ai Benito Remix, il documentario avrebbe fornito interessanti letture in proiezioni regionali e amministrative nel capoluogo friulano. Il PD ha toccato il 22% (secondo partito), portando la coalizione (+Eu e VerdiSinistra) al 32,96%. Se si aggiunge la quota dei 5 Stelle, il Campo Largo avrebbe raggiunto e superato, di poco, il 40%, sopra il CentroDestra. Se al “campo” si aggiungesse Calenda, il corrispettivo salirebbe al 52%. In politica 1+1 non fa mai 2 ma è anche vero che un elemento di chiarezza e di unità (vedi Ulivo) ha sempre ricevuto ottimi riscontri. Pertanto ai piani alti di palazzo D’Aronco ieri si ragionava su questi dati. Anche a Trieste il Campo Largo avrebbe impensierito il centro destra che ha ottenuto il 41,76% dei voti ma la coalizione guidata dal Pd è salita a 30,29%. Aggiungendo i 5 Stelle, il centrosinistra sarebbe salito al 40,6%, un punto sotto del Cdx. Considerando Calenda (7,6) allora il corrispettivo avrebbe superato quota 48%. Più contenuto il divario a Gorizia dove la coalizione di Centrodestra ha riscosso il 45,69%. Il Centrosinistra trainato dal PD non è andato oltre il 29,5 e i 5 Stelle si sono fermati all’8,1%. Calenda al 7,6. In questo caso solo con l’apporto di Calenda il Campo Largo si sarebbe arrestato al 45,2%, buon risultato, ma non ragguardevole come a Udine e Trieste. Infatti a Pordenone il centrodestra viaggia sul 45,81% (FdI al 30,13) e la coalizione del PD non va oltre il 28,56%. 5 Stelle registrano il 7,6 e sorprende Calenda che vola al 12%. Anche in questo caso, come a Gorizia, il Campo Largo, per essere maggioranza, avrebbe dovuto inglobare Renzi-Calenda. Con Enrico Letta cosa impossibile. Forse con i nuovi segretari (Bonaccini?? Iacop in Fvg?) uno spiraglio potrebbe aprirsi. Intanto gli occhi sono puntati sulla Lista del Presidente per le regionali e sulle candidature sindaco di Udine.