VoxCodroipo Exxx…Polzive!!! L’ex sindaco di Fratelli d’Italia Marchetti e la compagna Battiston condannati a 2 anni di reclusione per calunnia.

L’ex sindaco di Codroipo Fabio Marchetti, da poco passato con Fratelli d’Italia e la sua compagna Valentina Battiston, già direttore generale dell’Asp Moro di Codroipo, sono stati condannati a 2 anni di reclusione per calunnia nei confronti di Giony D’Angelo, titolare della “Opera immobiliare” di Udine, cui la coppia si era rivolta per l’acquisto di una casa.

La sentenza è stata pronunciata oggi, mercoledì 28 settembre, dal giudice monocratico del tribunale di Udine, Giulia Pussini, che, nel riconoscere al denunciante, costituitosi parte civile con l’avvocato Cristina Bertolano, il diritto al risarcimento dei danni e rinviarne in sede civile la quantificazione, ha subordinato la concessione a entrambi della sospensione condizionale della pena al versamento, in solido, di una provvisionale di 4 mila euro. Valentina Battiston aveva dato le dimissioni da dirigente dell’Asp di Codroipo nel febbraio scorso. Successivamente il cda si era rivolto alla regione affinché inviasse un commissario visto il preoccupante stato dei conti. Battiston non aveva dato nessuna giustificazione alle sue dimissioni. I due, nel 2017, si erano rivolti all’Opera Immobiliare di Udine per acquistare una casa ma avevano accusato e denunciato il venditore di irregolarità nell’atto sottoscritto. L’escamotage serviva ai due acquirenti per evitare di pagare le provvigioni al professionista dopo che avevano rinunciato all’acquisto della casa. La Procura, avviate le indagini, aveva chiesto l’archiviazione. Il professionista, ritenendosi a sua volta innocente, aveva denunciato di concorso in calunnia, l’esponente di Fratelli d’Italia ed ex sindaco di Codroipo Marchetti e l’attuale direttore generale dell’Asp Arcobaleno di Cordenons (Pn) ed ex dirigente dell’Asp di Codroipo Valentina Battiston. Il reato è punito con la reclusione da due a sei anni. Nel procedimento, Giony D’Angelo, titolare della “Opera immobiliare” di Udine cui la coppia si era rivolta, si è costituito parte civile con l’avvocato Lorenzo Reyes, che ha quantificato in 96.668 euro l’ammontare dei danni, patrimoniali subiti. In pratica Marchetti aveva fatto sparire dal contratto preliminare una clausola che subordinava la proposta d’acquisto dell’immobile alla concessione del mutuo. Oggi la sentenza di primo grado.