VolontariStellari Exxx…Polzive!!! La festa degli eroi friulani onorata da Fedriga, Bini e Riccardi. L’assessore Bini: Ribadito l’impegno e la costante presenza di questi uomini nelle grandi emergenze del Friuli.

A Elena Lo Duca è stato intitolato il centro di formazione della Protezione Civile di Palmanova. La volontaria morta a Prepotto mentre bonificava una zona distrutta da un incendio. Il marito Gianluca Quercig, dopo aver ricevuto una targa dalle mani per presidente Fedriga, ha fatto un appello affinché la sicurezza venga messa al primo posto da tutti i volontari sia livello individuale sia di squadra.

Era la 22esima edizione della giornata del Volontario quella che si è svolta stamattina all’Ente Fiera di Udine. Un momento di festa per tutto il sistema regionale, per i volontari dei gruppi comunali e per le associazioni di volontariato della protezione civile che è stato sottolineato dalla presenza dei tre più autorevoli esponenti della giunta del Friuli Venezia Giulia: il presidente Fedriga e gli assessori Bini e Riccardi. La circostanza di trovarli tutti e tre assieme ha fornito, ai rappresentanti delle rispettive associazioni, un importante elemento di serenità, vicinanza e fiducia; aspetti necessari per proseguire le varie attività che si sviluppano attorno a un patrimonio sociale e culturale irripetibile. In tal senso si guarda al futuro, agli anni a venire cui i tre amministratori hanno assicurato ai volontari il massimo sostegno. Lo stesso assessore Bini ha riconosciuto che: «La nostra ferma volontà è quella di sostenere le associazioni di volontariato e le realtà del terzo settore, di fornire loro tutti gli strumenti necessari per mantenere viva la loro energia e snellire il più possibile gli iter burocratici». Il presidente Fedriga ha tenuto a precisare l’enorme lavoro dell’antincendio boschivo svolto nell’area carsica e montana, quest’anno ancora più intenso, a causa della siccità e delle elevate temperature che hanno contraddistinto l’estate 2022. Infine l’assessore alla Protezione Civile Riccardi che ha proposto la figura dei governatori come commissari per la gestione dei fondi PNRR: «Il patrimonio rappresentato dell’elevatissimo numero di volontari della nostra regione, ai massimi livelli in Italia rispetto al numero di residenti, va tutelato – ha rimarcato Riccardi -. È una ricchezza di cui andiamo fieri». Infine una curiosità che non è sfuggita ai presenti in Fiera: la combinazione fra il patrimonio dei volontari e la solida intesa fra Fedriga, Bini e Riccardi. Il dialogo di prospettiva politica è aperto e pedala velocemente.