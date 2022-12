AmoreTricolore Exxx…Polzive!!! Preso d’assalto il carro di Fratelli d’Italia. Tutti arrampicati alle porte della mangiatoia regionale. Aperta la campagna elettorale. Candotto visterà le liste per Udine.

Moltissima gente ha partecipato all’apertura della prima sede di Fratelli d’Italia a Udine in via Grazzano. Il Movimento Sociale Italiano ne aveva una in via Paolo Sarpi, ma quelli erano altri tempi, quelli della strategia della tensione.

Il partito che è maggioranza in Italia e che esprime il primo presidente del consiglio donna, non ha tradito le attese, nemmeno in Friuli. Alla vigilia di appuntamenti elettorali importanti (comunali Udine, Sacile, San Daniele e le regionali…), il segretario provinciale Gianni Candotto ha messo in guardia gli iscritti: “Nessun privilegio. Tutti devono correre per il partito e, chi vorrà candidarsi alle regionali, dovrà farlo nel proprio luogo di residenza, come ho fatto io, faticando, nel comune di Cervignano”. Scoccimarro ha ricordato la nascita del partito in Friuli quando a Udine, nel dicembre 2012, arrivarono Crosetto e la Meloni e il gran lavoro di Trieste. I lavori sono stati aperti dal coordinatore delle liste per le comunali di Udine Paolo Ciani. Fra i presenti si sono notati: Chiara Gatta vice sindaco di Gorizia, la senatrice Tubetti, l’assessore Scoccimarro, l’onorevole Rizzetto, Daniele Franz, Marika Diminutto, il coordinatore per il Medio Friuli Simone Mauro, i consiglieri regionali Leonardo Barberio, Alessandro Basso; i sindaci Mario Anzil ed Emiliano Canciani; i consiglieri comunali Antonio Pittioni, Marco Valentini, Luca Vidoni, Marzio Giau, Annamaria Chiappo, Claudio Floran, Luca Cornelio, Patrick Bortolotti, Sonia Galeotto, Andrea D’Antoni, Baritussio; l’assessore Olivotto; la delegazione dei tolmezzini con Da Prato, Marchese e l’assessore Riolino. Era atteso, non si è presentato, il sindaco di Udine Fontanini, preceduto dall’assessora Maroni che ha portato i saluti informali. Alla fine l’inno nazionale ha chiuso l’incontro.