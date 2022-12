Movimento5Stelle Exxx…Polzive!!! Centrosinistra incenerito. Conte spegne le speranze di accordi col PD e Terzo Polo: No inceneritori o termovalorizzatori. Dal Zovo: mantenere il reddito di cittadinanza. Patuanelli critico con Dipiazza ed esalta D’Agostino.

Mentre il movimento si riuniva a Trieste, a Udine in via Tiberio Deciani fervevano i preparativi per un riservatissimo incontro poneridiano fra i vertici di Italia Viva guidati da Andrea Zini e alcuni esponenti delle civiche udinesi. Tema dell’incontro il profilo del candidato sindaco De Toni.

Ilaria Dal Zovo, Stefano Patuanelli, Sergio Sut, Cristian Sergo, Mauro Capozzella e Andrea Ussai hanno condotto la conferenza stampa del Movimento 5 stelle convocata stamattina a Trieste. A seguire le relazioni, in videoconferenza, il presidente Giuseppe Conte che ha fatto i complimenti al gruppo per il lavoro svolto in questi 9 anni. I “regionali” sono stati chiari e hanno rivolto un messaggio molto esplicito ai corteggiatori del centrosinistra: Prima il programma, poi il candidato. Per dirla alla Conte: “Mai partire dall’interprete per arrivare al programma”. E il programma esposto è molto articolato: No all’abolizione del reddito di cittadinanza. “Cercheremo di mantenerlo in regione” dice Dal Zovo. No al ritorno delle province elettive e solo due livelli amministrativi. Rilancio della sanità pubblica con meno interferenze dei partiti. Riattivare le centrali operative del 118 a livello aziendale. No alla Palmanova-Manzano e all’ovovia di Trieste. Sull’energia obiettivo 100% rinnovabili e sviluppare la filiera dell’idrogeno verde. Contarsto al consumo del suolo, riduzione dei gli sprechi d’acqua e difesa dei pozzi artesiani. No a nuovi inceneritori e riconversione della centrale di Monfalcone verso rinnovabili, no all’ipotesi gas metano e nucleare. Sul tema lavoro e occupazione vanno potenziati i centri per l’impiego. Patuanelli, nel corso della conferenza stampa ha criticato la situazione in porto vecchio a Trieste e accusato il sindaco Dipiazza di immobilismo. “Non c’è un disegno complessivo. L’unica persona che va ringraziata per lo sviluppo dell’area è D’Agostino“. Conte ha ribadito, per le regionali in Friuli Venezia Giulia, la posizione del movimento simile a quella di Lombardia e Lazio: “Prima puntare sui contenuti; non è importante Pd si o no! non dovete seguire questa logica, la nostra condizione è cosa andiamo a fare”. Con queste premesse si allontana sempre di più un possibile accordo col PD e peggio ancora col Terzo Polo. Non ci sono margini anche perché, a precisa domanda su un eventuale candidato grillino Conte si è lasciato andare: “Attorno a quel tavolo (della conferenza stampa), abbiamo i migliori interpreti del movimento”. Infine la tagliola dei mandati che colpirà Ilaria Dal Zovo, Cristian Sergo e Andrea Ussai. Dal prossimo anno dovranno abbandonare le speranze di ritornare in consiglio.