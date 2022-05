VolataTragica. A Castefidardo (AN) il ciclista friulano Nicola Venchiarutti sbanda in curva e travolge un dirigente. Il tecnico è morto, gravissimo l’atleta friulano.

Fonte Corriere Adriatico:

“Un gravissimo incidente si è verificato oggi nelle fasi finali del Trofeo Comune di Castelfidardo nelle Marche. A poco più di 300 metri dallo striscione del traguardo si è verificato un brutto sbandamento all’uscita di una curva: il corridore friulano Nicola Venchiarutti di Osoppo (Udine) e del team Work Service è uscito dalla sede stradale e ha investito Stefano Martolini, tecnico della Viris Vigevano, che era posizionato in quel punto sul marciapiede per assistere alla volata. L’impatto tra i due è stato violentissimo, tanto il corridore quanto il tecnico sono finiti a terra e sono stati immediatamente soccorsi, è intervenuto anche l’elisoccorso: le condizioni del tecnico Martolini sono apparse subito disperate. L’intervento dei sanitari, purtroppo, è stato vano e nonostante il soccorso tempestivo, Stefano Martolini ha perso la vita proprio sulle strade di quel ciclismo che era tutta la sua vita. Stefano Martolini aveva 41 anni e aveva scelto di posizionarsi in quel punto del percorso perché la gara si svolgeva in circuito e lui lì aveva assicurato il rifornimento giro dopo giro ai suoi quattro ragazzi in corsa. Il corridore di Osoppo (Ud) Nicola Venchiarutti, 23 anni, ciclista della Work Service, è stato trasportato in elisoccorso al Policlinico di Ancona, è ricoverato in osservazione e le sue condizioni vengono definite serie. Il ciclista avrebbe infatti riportato alcune fratture alle vertebre dorsali. I mmediato l’intervento della Polizia Locale e dei Carabinieri della Compagnia di Castelfidardo per i rilievi di legge”.