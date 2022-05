CodroipoNazionale Exxx…Polzive!!! Il test elettorale più atteso del Friuli: Giovedì 26 maggio incontro dibattito con i candidati. Gianluca Mauro; Guido Nardini e Graziano Ganzit.

I tre sono tutti codroipesi.

Per il centrodestra: Gianluca Mauro, manager d’azienda e già presidente della Triestina Basket che ha portato in serie A.

Centrosinistra: Guido Nardini, da poco in pensione, già dirigente di una multinazionale ed è stato, fino a poco tempo fa, presidente dell’ASD polisportiva Codroipo. Ha ricoperta la carica di vice sindaco negli anni ’90.

Graziano Ganzit, sostenuto da “Italexit” e “Codroipo nel cuore”. Assessore uscente alle attività produttive, fondatore della fattoria didattica e presidente della Probio.

L’appuntamento con i tre candidati è fissato per le ore 20.30 di giovedì 26 maggio nell’Auditorium di via 4 novembre a Codroipo per un primo incontro pubblico in vista delle elezioni comunali del 12 giugno.

La data delle elezioni a Codroipo è stata allungata in virtù del referendum consultivo per la fusione dei comuni di Codroipo e Camino al Tagliamento che era stato convocato nel giugno del 2016. Referendum fallito. E la coincidenza temporale ha portato l’interesse di tutto il mondo politico regionale su Codroipo per via dell’elaborazione complessa e, a tratti imprevedibile, con cui si è giunti alla formazione delle coalizioni. Un test formidabile a pochi mesi dalle elezioni regionali cui tutte le forze politiche guardano con la massima attenzione. Solo per un pelo non si è concretizzata la maggioranza “Ursula” che avrebbe aperto la strada a nuovi scenari politici. Sono solo rinviati. In ogni caso sulla città l’interesse e la curiosità per ascoltare i candidati è notevole. Codroipo svolge ancora un ruolo centrale nel Medio Friuli? Quale eredità amministrativa l’uscente sindaco Marchetti consegna ai successori? Perché Codroipo ha la percentuale più bassa di tutta la regione di giovani che fanno impresa? Gli elettori, anche alle amministrative, hanno ancora fiducia nei partiti? Quale sarà l’affluenza?

Questi sono i temi che precedono l’incontro. Gli argomenti della serata saranno invece di tutt’altra natura.

Trattandosi di dibattito aperto al pubblico che si svolge al chiuso è consigliato il dispositivo di protezione. Diretta facebook su “UdineseLife”. Conduce Gianfranco Leonarduzzi.