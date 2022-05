JoggingTorino Exxx…Polzive!!! Al Salone del Libro Fedriga promuove l’abbigliamento per la corsetta in Friuli. I prati del Cormòr sotto i riflettori.

Ha destato sorpresa al Lingotto di Torino la discutibile scelta dell’abbigliamento del presidente Fedriga esibito al convegno su “Gorizia capitale della cultura 2025”. Seduto tra gl’inappuntabili Ziberna, Petiziol e Miklavič, Fedriga dava l’impressione di voler promuovere la disciplina dello jogging in Friuli piuttosto che il successo di Gorizia: scarpette da tempo libero bianche, calzoni a tuta e l’immancabile felpetta di “Io sono Friuli Venezia Giulia” per promuovere le sgambate tra i cinghiali, orsi e lupi che infestano i boschi friulani e fare un dispetto al parco del Valentino torinese. Anche il direttore in duplex Monestier si è presentato in abbigliamento sportivo. Nel suo caso si è trattato di un misto giacché indossava solo la felpetta promozionale. Utilissima per le scampagnate fra le colline di Santa Margherita del Gruagno. Non una buona combinazione, visto che il contesto torinese non era quello della sagra degli asparagi o l’inaugurazione dei topolini e il tema era un filino più riflessivo. In ogni caso, mentre a Gorizia scoppiava la bufera delle tre violiniste espulse, la regione Friuli Venezia Giulia era presente al Lingotto con uno stand di livello al cui interno è stato ospitato ieri un dibattito su Gorizia capitale della Cultura. Gli ospiti, moderati dal direttore del Messaggero Veneto Omar Monestier, erano appunto: Rudy Ziberna, Paolo Petiziol, Klemen Miklavič e il presidente della regione Friuli VG Massimiliano Fedriga. Come si legge nel resoconto de “Il Piccolo” il progetto “Capitale europea…” è considerato un inno alla cultura e all’integrazione dei popoli europei. Ci sarà spazio anche per la maratonina.