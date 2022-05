DiscaricaFriuli Exxx…Polzive!!! Amianto a Pocenia: Allarme nelle aziende vicine e spunta un clamoroso intreccio di interessi in conflitto. Venerdì dibattito pubblico.

Spunta il caso di un clamoroso conflitto d’interessi attorno all’ipotesi di costruzione di uno stabilimento di rifiuti pericolosi da smaltire nell’Ex segheria di via Locatelli. Il direttore dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato è il fratello del sindaco di Pocenia. La domanda d’inizio attività allo Sportello Unico delle Attività Produttive è stata inoltrata il 28 aprile. L’inizio dei lavori porta la data del 4 maggio. Come da foto pubblicate su Leopost, gli operai armeggiavano sul tetto del capannone senza protezioni e misure di sicurezza (foto a disposizione). C’era eternit sul tetto dell’ex segheria? e se si, dov’è stato smaltito?

S’infittisce e diventa sempre più nebulosa la vicenda di Pocenia (Ud) dove il 3 maggio la Execo di Teolo (Pd) ha presentato alla regione istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto relativo alla costruzione di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi (amianto) e non pericolosi nella zona industriale di via Locatelli accanto alle fabbriche di Emiflex e Modine. I primi documenti cui il sindaco è entrato in possesso risalgono alla prima decade di aprile. Il primo cittadino, con fare pilatesco, assicura che “non è stato autorizzato nessun impianto di smaltimento eternit vicino alle Mondine”; tuttavia negli uffici regionali non è stata presentata nessuna osservazione al riguardo del piano. Se il sindaco o i componenti della sua giunta fossero credibili, visti i tempi stretti (30giorni dall’avvio dell’istruttoria), avrebbero dovuto presentare tutte le osservazioni relative alla pericolosità di un impianto di smaltimento di 100 quintali di amianto all’anno, 11 tipologie di miscele pericolose, solventi liquidi, materiali edilizi tossici e la costruzione di 2 ciminiere.

In tutta la bassa friulana nelle abitazioni l’acqua viene pescata dalle risorgive ed il pericolo per i residenti è che il materiale tossico depositato nello stabilimento possa sversare nelle falde. E’ previsto un aumento del traffico in entrata e uscita nella misura di 9-10 camion al giorno. L’impianto dovrebbe sorgere a 200 metri dalle case, a 500 metri da un’oasi naturalistica e a 100/200 metri dalle fabbriche della zona industriale.

Venerdì alle ore 20.30 Leopost ha organizzato un dibattito pubblico con il sindaco di Rivignano-Teor Mario Anzil; col consigliere comunale di Muzzana del Turgnano, Roberto Plati; col consigliere regionale Cristian Sergo ed esperti di ambiente. Sono invitati i due candidati sindaco.

Facciamo chiarezza. No polemiche strumentali. Tutti sono invitati.