ForzaItaliaFvg Exxx…Polzive!!! Azzurri al bivio: Carfagna o Salvini. Scintille Zanin-Savino-Dal Mas. Gelmini: “No alla fusione con i pacifisti della Lega”.

Forza Italia sbriciolata dal ventilatore della crisi in Ucraina, dalle incertezze sull’invio alle armi e dall’idea di conferire l’intero azionariato politico azzurro a Salvini. Nel fine settimana scorso, sulla dorsale Trieste-Napoli (convention Forza Italia), le scintille illuminavano i due golfi. Sullo sfondo i rapporti di forza interni al partito che in Friuli resta saldamente nelle mani di coloro che pedalano da un angolo all’altro della regione. La polemica sulle dichiarazioni del presidente ZaninMtf sull’invio delle armi da parte dell’Unione Europea all’Ucraina (“sudditanza atlantica”) ne è l’esempio. ZaninMtf ribadisce di essere in linea col partito (e con Casellati), tuttavia è stato criticato dalla coordinatrice regionale Sandra Savino e dal “citazionista seriale” Franco Dal Mas. ZaninMtf aveva detto a un convegno a Perugia: “L’Unione europea deve essere più forte e autonoma, capace di mediare con maggior efficacia nel conflitto in Ucraina, rinunciando all’invio alle armi”. Savino ha replicato che “la linea di ZaninMtf non è quella del partito, da sempre a fianco della Nato”. Dal Mas ha “citato” De Gaulle. Una dimostrazione plastica che il partito sta vivendo un passaggio storico con la componente filo draghiana di Carfagna-Brunetta-Gelmini che vuole mantenere il partito ancorato all’Europa e alla Nato; dall’altro, la corrente della influentissima Ronzulli che interpreta l’anima dei “milanesi”, ovvero l’abbraccio di Salvini con Berlusconi. Conta chi firma le liste alle prossime elezioni, siano esse regionali o politiche. Con un particolare: Il taglio dei parlamentari provocherà un nutrito ripiegamento degli esclusi nelle liste regionali.