ArsenicoPordenonese Exxx…Polzive!!! Nemmeno l’amico epidemiologo di Agrusti salva la Kronospan. Aumentano le polveri sottili e gli ossidi di azoto. Il clamoroso conflitto d’interessi

In riva al Noncello e al Tagliamento ormai non ci fanno più caso. I conflitti d’interesse che interessano il multi presidente Agrusti rimbalzano da una sponda ad un’altra. La settimana scorsa è spuntato il caso delle migliaia di euri che la Camera di Commercio di Pordenone e Udine destina a PordenoneLegge. Il ducetto è vicepresidente dell’ente camerale e presidente della Fondazione PordenoneLegge. Con lo studio epidemiologico è la stessa cosa. Per intortare i sanvitesi si è fatto fare una relazione dal suo amico epidemiologico Diego Serraino, direttore di struttura al Cro di Aviano. Il rinnovato consiglio di indirizzo e di verifica dell’Istituto, dopo due proroghe, è stato nominato ieri. I nuovi componenti del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell’Istituto: sono il dott. Piero Cappelletti, che avrà funzioni di presidente, il dott. Michelangelo Agrusti, l’avv. Giuseppe De Carlo, il dott. Roberto Ceraolo e il dott. Andrea Bontadini. Anche in questo caso l’intreccio è clamoroso. Il ducetto è presidente di Confindustria AA e liscia il pelo ai tossici austriaci, infila una relazione del suo amico direttore in CRO di cui il ducetto è componente di un consiglio d’indirizzo. Solo che gli è andata male giacché, ormai lo hanno capito anche i sassi, con tre ciminiere che vomitano fumi velenosi e i volumi di scarti di legno che dovranno essere bruciati, la relazione è allarmante: Aumenta la presenza nell’aria di PM10 e di ossidi di azoto; aumentano le polveri sottili con pesanti sforamenti giornalieri, si passa dagli attuali 45 ai 48. Oltre la soglia raccomandata dall’OMS che è a 45. Il sanitario conferma che questi dati rappresentano i punti di maggior criticità per i rischi della salute dei cittadini. E’ calcolato entro i 2 KM il raggio di pericolo degli inquinanti, un’area in cui si trova un asilo nido. I bambini, secondo lo studio, potrebbero essere i più colpiti dall’aumento dell’inquinamento. Ma per il presidente di Confindustria e vice presidente della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, gli austriaci hanno la precedenza sulla salute dei sanvitesi.