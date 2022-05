RinascimentoCodroipo Exxx…Polzive!!! Riccardi: Le ruspe sono già pronte per la Cittadella della salute; medicina territoriale e investimenti sul personale umano. Via il numero chiuso a medicina.

Il vicepresidente della Regione Fvg è stato ospite ieri sera a Codroipo per un incontro pubblico sulla sanità (in sala anche il dottor Canciani). Riccardi era appena rientrato da Roma dopo che aveva accompagnato una delegazione della Protezione Civile dal Papa. Introdotto dal candidato sindaco Gianluca Mauro: “Ho gestito diverse persone, ma questa squadra mi entusiasma, sta maturando un nuovo Rinascimento per Codroipo”, l’assessore ha subito elencato i meriti del PNRR e i termini della sua applicazione nel Medio Friuli. Le considerazioni di Riccardi partono da lontano e abbracciano lo shock del 1985 quando, nella contrarietà di mezzo Friuli, a Codroipo venne chiusa Villa Bianca. Fu il primo passo verso la modernizzazione di un sistema sanitario che, com’era concepito, non poteva reggere. Da allora il perfezionamento e le aspettative di vita, ha sottolineato Riccardi, si sono allungate di oltre vent’anni. Ma la ricerca continua e sarà proprio Codroipo con “La cittadella della salute” a primeggiare con una struttura che rientra in un ragionamento più ampio e di valenza nazionale. L’investimento è stato quantificato in 14 milioni di euri che permetterà di ampliare la dotazione fino a 64 posti letto, 40 in più degli attuali. Le buste del primo lotto, valore 6 milioni e 170mila euri verranno aperte il 30 maggio. “Le ruspe per l’inizio dei lavori – assicura Riccardi – sono già col motore acceso”. Il termine dei lavori è previsto per la fine del 2024. Investimenti importanti che esaltano la centralità di Codroipo combinata con un’altra sfida del secolo: La medicina territoriale. In quanto alla famigerata questione dell’ASP Moro, Riccardi non cerca colpevoli. Ritiene, da amministratore navigato, che “la colpa non sia mai di uno solo”. Chi vuol capire capisca. Anche sull’indicazione di Guarneri commissario dell’azienda, il vice non ha dubbi: “Uno dei più preparati del settore”. Fra i presenti un attentissimo Luigi Canciani, medico di medicina generale che Riccardi ha salutato e accolto amichevolmente nell’incontro del candidato sindaco Gianluca Mauro.