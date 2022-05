ListaPresidente Exxx…Polzive!!! Scintillante requisitoria di Fedriga in difesa di Riccardi. Il contropiede: “Voglio andare avanti e mi ricandiderò il prossimo anno”. Irritazione in Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia resta in silenzio, attende ordini da Roma. Nessuno discute Fedriga, ma, alcune voci fuori sacco assicurano che le decisioni si prenderanno nelle riunioni romane, al tavolo del centrodestra. Semmai ci sarà (:::???). E se fosse un segnale rispetto a nuove maggioranze? Friuli in ebollizione. Intanto la cronaca registra l’annuncio di Fedriga che è arrivato dopo una buona mezz’ora di acuta requisitoria in difesa di Riccardi rispetto alla mozione di censura chiesta dall’opposizione in consiglio regionale Fvg. Il lungo respiro e le progettualità in campo sanitario a lungo termine richiedono il massimo impegno e Fedriga, sulle ali del PNNR, lo ribadisce in aula. «Sulla sanità abbiamo un programma di lungo respiro – ha detto –. Difendo quello fatto fino a questo momento e confermo la mia intenzione di ricandidarmi alla presidenza della Regione per rimettermi al giudizio dei cittadini del Friuli Venezia Giulia. Proprio per questa voglia di andare avanti, sono ancora più motivato da questa mozione di oggi» e dunque «ribadisco con ancora più forza la mia volontà di ricandidarmi alle prossime elezioni. E su questo chiederò la fiducia dei cittadini»

Fine a tutte le voci circolate in queste settimane (soprattutto da circoli romani): Massimiliano Fedriga si ricandiderà alla presidenza della Regione nel 2023. Segnatevi questa data: 24 maggio. Data storica. Da oggi, nel mezzo della furiosa campagna elettorale per le amministrative è iniziata quella per Fedriga presidente. Si alzano le quinte sul “teatro” di Udine (sarà ancora duplex? Lega-Lega?) ma soprattutto la lista dalle percentuali stellari che affascina l’intero centrodestra. Come farà Salvini ad ingoiare una lista che rischia di erodere importanti fette di elettorato alla Lega? In Veneto, per esempio, Salvini ha lasciato fare, ma con Fedriga è un’altra storia. Gli esiti delle amministrative saranno decisivi. Non sono tempi di congressi, tuttavia se la Lega dovesse scendere sotto la linea rossa del 15% un ragionamento bisognerà pur farlo. E Giorgetti non è in buone con il leader. Lo snodo è il ddl sulle concessioni balneari. Tornando in Friuli, alla lista Fedriga verrà affiancata la lista centrista di Tondo, quella di Forza Italia, pericolosamente in calo (viene data al 5% in Friuli) e Fratelli d’Italia che ancora non si è pronunciata. La combinazione elettorale friulana è scientifica: Amministrative, Politiche e Regionali. Il mondo politico regionale guarda soprattutto alle politiche. Chi non verrà eletto a Roma tenterà la corsa a Trieste e le sportellate per trovare un posto in lista sono già iniziate.