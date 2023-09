VolanoFriulano Exxx…Polzive!!! Piazza Primo Maggio cuore pulsante di Friuli Doc. Fedriga: “Nel segno della continuità”. Bini: “Uno di stand di 700mq per conquistare l’Europa. Sarà l’edizione dei record”.

E’ stata inaugurata ieri pomeriggio la 29. edizione di Friuli Doc in piazza Libertà a Udine. Madrina d’eccezione Giannola Nonino che al microfono ha elencato la golosa teoria di profumi della tavola friulana. Dopo il taglio del nastro autorità e pubblico sono stati accolti nella luminosa hospitality di “Io Sono Friuli Venezia Giulia” in piazza Primo maggio, cuore pulsante della kermesse dove si respirava l’aria dei colli friulani e dove le relazioni si combinavano fra l’amministrazione di centrosinistra della città con quella di centrodestra della regione. Fedriga incuriosito dalla creatività di Giannola e Bini impegnato a ricevere i complimenti dai presenti per il salto di qualità che, grazie alla sua impronta, il brand regionale si sta imponendo sul mercato internazionale. Per l’assessore questa “sarà l’edizione dei record”. L’esponente della giunta regionale, da consumato ambasciatore della regione Fvg, non ha dimenticato di ringraziare il Comune di Udine, le associazioni di categoria, le Pro loco e tutti i volontari che si sono prodigati nell’organizzazione. “La Regione – ha osservato – è parte attiva di Friuli Doc con questo stand di 700 mq di ‘Io Sono Friuli Venezia Giulia’ allestito in piazza Primo Maggio, in cui accanto alla promozione del territorio, attraverso video e materiale informativo, saranno proposte le bevande made in Friuli Venezia Giulia. Una presenza fortemente voluta dall’Amministrazione regionale per promuovere le ricchezze della regione, enogastronomia in primis”. All’assessore gli ha fatto eco il presidente Fedriga: “È importante che tutti gli attori remino nella stessa direzione per far conoscere il Friuli Venezia Giulia nel mondo”.