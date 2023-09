BinarioTragico Exxx…Polzive!!! Valentina Bossi già magistrato a Gorizia ed esperta in reati ambientali, coordina le indagini sulla strage di Brandizzo.

Nel 2021 Valentina Bossi aveva lasciato la Procura della Repubblica di Gorizia per insediarsi ad Ivrea. Nel capoluogo isontino aveva aperto numerosi fascicoli (tra gli altri si possono ricordare i processi amianto e le indagini sugli escavi nel porto di Monfalcone e per il sito di A2A, oltre ai rifornimenti al Cie-Cara di Gradisca). Ma soprattutto era intestataria del fascicolo sulla discarica Pecol dei Lupi. Ieri mattina in Procura ad Ivrea, per quasi quattro ore, è stato sentito come persona informata su fatti Antonino Laganà, fratello di Kevin. Al pubblico ministero Valentina Bossi, che coordina le indagini assieme a Giulia Nicodemi, ha riferito e spiegato come andassero le cose nei cantieri, più di una volta. «Il video parla da solo, si è fatto auto giustizia», ha poi detto l’uomo, uscendo, riferendosi alla clip registrata da Kevin la notte dell’incidente: e nella quale si vede l’inizio dei lavori, nonostante lo stop alla circolazione ancora non ci fosse.