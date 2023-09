AlbanoBaccano Exxx…Polzive!!! Il sindaco di Colloredo convoca i consigli comunali come in osteria. Invalidati i lavori di un consiglio e ricorso al Tar. Ovan costretto ad impegnare 5.000 euri per un legale. Balla la maggioranza.

Le irregolarità nella convocazione di un consiglio comunale da parte del sindaco costano care alle casse comunali di Colloredo di Monte Albano. L’ente dovrà sborsare circa 5.000 euri per opporsi (legale Ino Pupulin) a un ricorso al Tar istruito dai consiglieri Antonio Rigo(Lega) e Patrizia Miolo rispetto alle modalità di convocazione. Con la polverizzazione del governo monocolore dell’Ovan-bis (usciti dalla maggioranza, Rigo, Snaidero e Miolo) anche le convocazioni dei consigli comunali dovevano essere comunicate a mezzo notifica a mani da parte di un agente della Polizia Locale. L’ex assessore Antonio Rigo lo aveva fatto presente durante l’assemblea del 7 giugno scorso in cui aveva ribadito che “d’ora in avanti era necessario provvedere ritualmente alle convocazioni del consiglio, mettendo tempestivamente a disposizione la documentazione di corredo”. Richiesta ignorata dalla maggioranza relativamente alla convocazione dell’assemblea del 26 giugno, tant’è che il consigliere Rigo è venuto a conoscenza dell’adunanza solo per puro caso, esplorando l’albo pretorio del comune. Il consiglio si è tenuto ugualmente ed ha approvato, tra l’altro, anche il bilancio e la revoca degli assessori Patrizia Miolo e Antonio Rigo. Il sindaco, consapevole di aver compiuto un illecito, ha ammesso le proprie responsabilità e comunicato al consigliere Rigo le giustificazioni della mancata convocazione. A questo punto, nell’interesse dei consiglieri comunali Rigo e Miolo, era stato promossso un ricorso al Tar contro il Comune di Colloredo di Monte Albano e contro Ovan Luca, per l’annullamento e la dichiarazione di inefficacia e di nullità, previa adozione di misure cautelari collegiali, di tutte le deliberazioni approvate nella seduta del Consiglio comunale del 26.06.2023, nonché del Decreto di revoca degli assessori Rigo e Miolo. Inoltre il capogruppo di “Colloredo 2.0”, invitava l’Amministrazione Comunale a fissare una nuova data per la convocazione del Consiglio”. Infatti, per riparare all’illegittima seduta del 26 giugno, è stato convocato un consiglio per il 5 settembre scorso. In quella seduta sono stati deliberati gli ordini del giorno della precedente assemblea (voto contrario Rigo, assenti Snaidero e Miolo). Lapidario il commento dell’ex assessore: “la convocazione del Consiglio Comunale del 26 giugno 2023 era illegittima in quanto effettuata in difformità a quanto stabilito dalla Statuto; nonostante la PEC e le comunicazioni inviate il Sindaco egli ha ritenuto di svolgere ugualmente il Consiglio; per evidenti ragioni di illegittimità ho presentato ricorso al TAR la cui udienza è stata fissata per il 13 settembre p.v.; a tale riguardo la Giunta, decidendo di resistere con l’avv. Pupulin, il cui impegno di spesa è di circa 5.000 euri, ha creato un evidente danno erariale“. Rigo conclude segnalando “l’improvvisazione nella gestione amministrativa che persevera negli errori commessi in sede di convocazione dei Consigli”.